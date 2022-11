V jakém věku je potřeba se začít starat o své srdce? Český průzkum překvapil

Nedávný průzkum v České republice zaměřený na péči o srdce odhalil alarmující čísla. Věděli jste, že až 36% Čechů a Češek ve věkové kategorii 20 - 30 let ignoruje symptomy, které mohou negativně ovlivnit zdraví srdce? Dokonce 33 % dotazovaných se domnívá, že je potřeba se o své srdce starat až po čtyřicítce.

„Čím dříve, tím lépe“ – to je heslo, které by si měl vzít doslova k srdci každý bez ohledu na věk. Pravidelná kontrola srdce totiž dokáže předejít množství kardiovaskulárních onemocnění. Až 23% dotazovaných se domnívá, že o srdce je potřeba pečovat po 30. roce života, zatímco 33% respondentů si myslí, že je to nutné až po 40. roce života. Odborníci se však shodují, že kardiovaskulární onemocnění může postihnout kohokoliv a že je rozhodující jeho včasná detekce. Právě včasné zjištění abnormalit krevního tlaku může člověka ochránit před vážnými následky.

Jak se správně starat o své srdce?

Péče o srdce by měla být pravidelná a komplexní. Ovlivňuje ho totiž vše, co děláme – od stravy, přes životní styl, až po samotný stav kardiovarkulárního systému, který dnes umíme monitorovat.

Arteriální tlak je potřeba měřit co nejčastěji, alespoň jednou za půl roku. Zjistilo se, že za poslední půlrok si krevní tlak změřilo 70% Čechů, přičemž procento žen bylo shodné s procentem mužů. Nejméně často svůj tlak monitorují respondenti ve věkové kategorii 30 – 40 let. Je ovšem na místě si tlak měřit pravidelně a vždy ve stejném čase, nejlépe ráno. Domácí měření tlaku je nevyhnutelné u lidí s diagnostikovanou hypertenzí (vysokým tlakem) nebo jiným kardiovaskulárním onemocněním. Důležité je to ale i z hlediska prevence – díky pravidelnému monitoringu máte přehled o svém zdravotním stavu.

Podle Světové zdravotnické organizace trpí hypertenzí 1,28 miliardy lidí na celém světě. Vysoký krevní tlak je navíc běžný i u mladých lidí: postihuje 1 z 8 dospělých ve věku 20 až 40 let.

Test EKG - elektrokardiografie

Prvním krokem ke zdraví srdce je znát jeho stav. Zvlášť důležitý je komplexní screening pomocí měření EKG. Průzkum odhalil, že až 86 % dotazovaných si uvědomuje, že test EKG dokáže včas odhalit případné srdeční poruchy. Při otázce, zda by respondenti využívali měření EKG, pokud by se nacházelo v jejich chytrých hodinkách, odpovědělo 84 % dotazovaných pozitivně. Tuto funkci – kromě mnoha dalších, které pomáhají monitorovat celkový zdravotní stav – najdeme například v chytrých hodinkách Huawei GT 3 Pro. Díky nim budete mít neustálý přehled o zdraví svého srdce i celkovém zdraví, což vám může pomoci odhalit případná rizika.

Ve zdravém těle,...

Není třeba připomínat, že nemoci je mnohem snazší předcházet než ji pak léčit. Měli bychom proto dbát o zdravý životní styl i prevenci kardiovaskulárního onemocnění. Pomoci může i konzumace některých potravin. Je ale potřeba dát pozor na jejich množství. Až 31 % dotazovaných Čechů si například myslí, že konzumace červeného vína má pozitivní vliv na zdraví srdce. Červené víno je zdrojem antioxidantů, které snižují záněty v těle, ovšem podle slov dietologa bychom si měli dopřát skleničku vína maximálně dvakrát týdně.

Na druhé straně existují potraviny, které prokazatelně pomáhají správnému fungování srdce, například čokoláda. Podle doporučení dietologa bychom však měli vynechat mléčnou čokoládu – a to pro nízký obsah zdraví prospěšných složek a vysoký obsah cukru. Naopak tmavá čokoláda může mít na srdce pozitivní vliv. Až 20 % žen a 19 % mužů v České republice považuje hořkou čokoládu za jednu z nejprospěšnějších pro zdraví srdce. Faktem je, že její konzumace v rozumné míře může přispět ke snížení krevního tlaku, zánětu i hladiny cholesterolu.

3 jednoduché věci, které můžete udělat pro zdraví svého srdce

Pravidelné procházky

Dospělí by měli cvičit alespoň 30 minut denně. Je jen na vás, zda půjdete každý den na krátkou procházku nebo vyměníte cestu do práce městskou hromadnou dopravou za chůzi. Podstatné je, abyste měli pohyb. Pokud chcete mít svůj denní počet kroků a spálených kalorií pod palcem, hodinky Huawei Watch D mohou být tou správnou volbou. Kromě počítání kroků s nimi můžete sledovat svůj výkon při cvičení. Veškeré údaje se pak automaticky uloží do aplikace Huawei Health (Zdraví), ke které máte kdykoliv přístup ze svého telefonu.

Kvalitní spánkový režim

Ke zdravému životnímu stylu bezpochyby patří i optimální množství odpočinku. S Huawei Watch GT 3 Pro můžete sledovat klíčové údaje o svém spánku, jeho fáze, čas usnutí nebo probuzení. Pomocí skóre kvality spánku a personalizovaných rad zjistíte, jak si dopřát co nejlepší noční odpočinek.

Pravidelná kontrola a jednoduché měření tlaku pomocí hodinek

Péče o srdce, bez kterého lidský organismus nedokáže fungovat, je celoživotní proces. S péčí o zdraví úzce souvisí i měření tlaku. I v tomto směru technologie výrazně ulehčují život – a právě proto zařazuje Huawei do svého portfolia první hodinky s touto funkcí. Huawei Watch D přicházejí se speciálním řemínkem, který funguje podobně jako manžeta klasického tlakoměru. V porovnání s konkurenčními modely, které využívají senzor a vyžadují kalibraci s tlakoměrem, zajišťují velmi přesné výsledky. Měření trvá zhruba 30 vteřin a výsledky se poté automaticky zobrazí i v připojené aplikaci Huawei Health (Zdraví), stejně jako další data související s monitoringem vašeho zdraví. Tak můžete kontrolovat jak EKG, tak krevní tlak na zápěstí v reálném čase a budete vždy informováni o zdraví svého srdce.