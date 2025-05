V Česku přibývá řidičských průkazů pro seniory s omezením dojezdu nebo rychlosti

25. 5. 2025 – 12:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Česku přibývá řidičských oprávnění s omezením na cestu po blízkém okolí řidiče, pro řízení jen za denního světla nebo se sníženou rychlostí.

Průkazů, které typicky využívají senioři v menších obcích s omezenou veřejnou dopravou, už stát vydal tisíce. Údaje z Centrálního registru řidičů ČTK poskytl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. O typu omezení podle něj rozhodují praktičtí lékaři. Starší lidé se díky těmto průkazům mohou snáze dostat za příbuznými, k lékaři nebo na nákup.

Třeba řidičských průkazů pro jízdu v omezeném kilometrovém okruhu od bydliště řidiče nebo jen v jeho městě či regionu bylo letos počátkem května 3881, loni ve stejné době o zhruba 500 méně a před pěti lety jen mírně přes 1600. Omezení jízdy podle denní doby, tedy například mezi východem a západem slunce, platí letos pro 1545 řidičských průkazů, loni jich bylo zhruba o 200 méně a před pěti lety přibližně 700. Jezdit se stanovenou maximální rychlostí musejí nyní držitelé 1104 průkazů, loni jich bylo o 150 méně a před pěti lety mírně přes 500. "Z čísel je patrné, že o této možnosti lékaři vědí a čím dál více ji využívají, což je dobře," podotkl Jemelka.

Omezení u řidičských oprávnění pomáhá podle Jemelky zachovat mobilitu lidí za dodržení nároků na bezpečnost v provozu. "Je potřeba přistupovat k seniorům individuálně a takto posuzovat jejich zdravotní stav. Senioři ve věkové skupině 65 až 69 let, respektive 65 až 74 let nepatří k nejrizikovějším věkovým skupinám z hlediska usmrcených a těžce zraněných v silničním provozu," upozornil mluvčí.

Vůbec nejčastějším omezením, které lékaři k řidičským průkazům stanovují, je řízení s nasazenými brýlemi. Takovou podmínku pro usednutí za volant má nyní téměř 917.000 lidí. Dalších 395.000 lidí musí řídit buď s brýlemi, nebo kontaktními čočkami. Kontaktní čočky má jako podmínku téměř 16.000 lidí a třeba automatickou převodovku zhruba 3000 řidičů. Mezi evidovaná omezení patří také řízení osobního auta před 18 rokem věku pod dohledem mentora. Tuto loni zavedenou možnost mít řidičské oprávnění na zkoušku nyní využívá zhruba 11.800 lidí.

Na povinnou zdravotní prohlídku ke svému praktickému lékaři musí nyní starší řidiči poprvé ve věku 65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky. Sněmovna koncem dubna schválila změnu. První zdravotní prohlídka by se od příštího roku měla posunout na 70 let věku řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti už motoristé nebudou muset vozit s sebou, protože závěry posudku budou pro kontrolu v registru řidičů. Posun věkové hranice zdůvodnilo ministerstvo zdravotnictví tím, že v současnosti jsou starší lidé často zdravější a aktivnější než předchozí generace. Návrh nyní posoudí Senát.

Centrální registr řidičů počátkem tohoto měsíce evidoval 159.925 držitelů platného řidičského oprávnění ve věku 80 let a víc. Počet postupně narůstá, předloni mělo řidičský průkaz v této věkové kategorii zhruba 135.000 a před pěti lety přibližně 112.600 lidí. Je to ale stáje jen malý podíl mezi všemi držiteli řidičského oprávnění, kterých bylo loni zhruba 6,9 milionu.