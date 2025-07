V Albertu se stojí fronty na pokladny. Řetězec zlevnil tyto klíčové potraviny

4. 7. 2025 – 15:15 | Zprávy | Anna Pecena

Připravte se na senzaci, nový Albert leták odhaluje neuvěřitelné slevy na potraviny, drogerii i elektroniku. Co se ale skrývá za těmi nejlákavějšími čísly? Otevřete oči... a peněženku!

Šílené slevy v Albert hypermarketech

V aktuálním albert letáku se doslova hemží extra výhodami. Albert tenhle týden nabízí tak nízké ceny, že si je zákazníci chtějí snad odvézt přímo v náklaďácích. Kdo dnes prodává ananas za 34,90 Kč? A co keříková rajčata pod 30 korun? Ano, i ta tu jsou a ještě vám naplní lednici jako nikdy předtím.

Ale to není všechno, potěší i nabídky na jogurt za 7,90 Kč nebo instantní kávu Tchibo Gold Selection za 128,90 Kč. A připočtěte třeba pastu Colgate za 34,90 Kč, hermelín Král sýrů za 59,90 Kč nebo české brambory za hubičku. A to všechno bez nutnosti věrnostní karty nebo registrace, stačí přijít a nakupovat.

Supermarket versus hypermarket – kde najdete větší úlovky?

Možná vás napadne: „Stojí za to jet do hypermarketu?“ Rozdíl mezi supermarketem a hypermarketem Alberta je znatelný. Supermarkety servírují kratší týdenní leták, spíš rychlovka na běžný nákup. Ale pokud si uděláte čas a zajdete do hypermarketu, čeká vás rozšířený akční katalog, který platí až do poloviny měsíce. A v něm najdete i věci, které běžně v akci nebývají, jako třeba vybavení do domácnosti, větší balení drogerie nebo výběrové maso.

Kdo chce ušetřit opravdu masivně, musí plánovat dopředu. Kdo jen hledá rychlou výhodu, může jít do nejbližší pobočky. V obou případech se ale dá říct, že Albert do toho šlápl naplno a konkurence má co dohánět.

Velké finále: Nečekané trháky v katalogu

Akční katalog hypermarketů Albert totiž skrývá opravdové trháky. Například limitované nabídky na značky Excellent, Bio nebo Nature’s Promise. Do slev se dostaly i čisticí prostředky, zubní kartáčky, šampony, ale i domácí potřeby a sezónní produkty, třeba grilovací uhlí nebo nádobí.

To vše s výraznou slevou, často 30 až 50 %. A není výjimkou, že na vybrané položky platí jen třídenní akce. Takže kdo zaváhá, má smůlu. Leták prostě není jen papír, je to plán na týdenní strategii přežití v džungli českých cen.

Závěr:

Nový leták z Albertu je důkazem, že i běžný nákup se může proměnit v lov. Slevy jsou velké, nabídka široká a marketing funguje. Jen pozor – nenechte se unést a nakupujte s rozumem. Jinak vás tahle akční smršť může semlít dřív, než si stihnete říct „ještě jeden jogurt“.