Další expert z Brna do tuctu: Fialovi bude v boji s tzv. dezinformacemi radit Gregor

Novým poradcem premiéra pro informační gramotnost a boj s dezinformacemi se stane Miloš Gregor, politolog z Masarykovy univerzity v Brně. Píše to server Seznam Zprávy.

Premiér Fiala má nyní podle vládního webu 11 poradců (Gregor bude dvanáctý), jsou mezi nimi například lékaři Ivan Netuka a Petr Gál, či ekonomové Daniel Münich, Štěpán Křeček a Helena Horská.

Tak zvaným dezinformacím se v minulosti věnoval vládní zmocněnec Michal Klíma, jeho pozici ale vláda letos v únoru zrušila a agendu převzal poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. „Miloš Gregor má v této oblasti bohaté zkušenosti, stojí například za projektem Zvol si info, a já věřím, že svoji znalost přenese do státní správy, a pomůže tak se zvyšováním odolnosti naší společnosti proti působení dezinformací,“ cituje server premiéra Fialu.

Podle premiéra je potřeba čelit dezinformacím v bezpečnostně-zpravodajské rovině. Zároveň je podle něj potřeba zlepšit informační gramotnost lidí a posílit v této oblasti vzdělávání. „Stát a další instituce přitom dělají v této oblasti mnoho, mám ale pocit, že je nutné tyto aktivity lépe koordinovat a také například jednat se zástupci provozovatelů sociálních sítí. Proto jsem se rozhodl do svého týmu poradců přizvat Miloše Gregora, který bude mít na starosti právě informační gramotnost,“ dodal ministerský předseda.

Gregor je spoluautorem knihy Nejlepší kniha o fake news!!!, zaměřuje se též na politický marketing. Serveru řekl, že nebude mít pod sebou žádný úřad a nebude mít ani exekutivní pravomoci. „Mým hlavním úkolem bude na základě zahraničních zkušeností, dosavadní praxe, ale třeba i nejnovějších studií radit, jak by se mohla zlepšit odolnost větší části společnosti proti dezinformacím. Doufám a věřím, že partnery mi v tomto budou již existující struktury v rámci státní a veřejné správy,“ řekl webu Gregor. „Rád bych, aby nesmyslům věřilo co nejméně lidí,“ komentoval svůj nástup do nové funkce.

„Hlavní prioritu vidím především ve vzdělávání v oblasti informační gramotnosti nejen na školách, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. V této oblasti existuje v Česku spousta spolků a iniciativ a já bych je rád propojil mezi sebou, se školami, ale třeba i s organizacemi věnujícími se seniorům, aby mohly efektivněji spolupracovat,“ doplnil Gregor.