Útok na výzvědný ruský letoun v Bělorusku se připravoval měsíce, prohlásil šéf ByPolu

„Takové letadlo je v Bělorusku jediné. Když vzlétlo během posledního leteckého cvičení, tak na Ukrajině vyhlásili letecký poplach, protože koordinuje raketové údery bombardérů. Koriguje činnost veškerého letectva nepřítele. Je to velice důležité a drahé letadlo,“ citoval portál Zerkalo šéfa ByPolu. Letadlo dokáže sledovat současně až 60 cílů.

Letadlo bylo podle běloruské opozice zasaženo v neděli ráno na vojenském letišti Mačuliščy u Minsku. Azarau uvedl, že poškození je natolik vážné, že stroj není provozuschopný. Akci na letišti podle něj provedli běloruští partyzáni z hnutí Peremoha (Vítězství) za použití dvou dronů. Útok týž den na twitteru přivítala běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

I am proud of all Belarusians who continue to resist the Russian hybrid occupation of Belarus & fight for the freedom of Ukraine. Your brave actions show the world that Belarus stands against imperial aggression. Glory to our heroes! https://t.co/cechjiHolb