Ústavními soudci budou Baxa, Wintr a Zemanová, odhlasoval Senát

Někdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Wintr i bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová budou novými ústavními soudci. Senát dnes jejich nominaci v tajné volbě schválil. Rozhodl tak v souladu s úterním doporučením svého výboru pro lidská práva. Ústavně-právní výbor před týdnem podpořil jen Wintrovu kandidaturu.

Baxa získal v tajné volbě 63 ze 79 odevzdaných hlasů, Wintr 64 hlasů a Zemanová 59 hlasů. Byli prvními třemi kandidáty, které nominoval prezident Petr Pavel. O Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, jehož mandát vyprší 6. srpna. Prezident to nepotvrdil, ale ani nedementoval.

Trojice adeptů v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadí místa po Jaroslavu Fenykovi, Janu Filipovi a Miladě Tomkové, jejichž desetiletý mandát skončil 3. května. Dalšímu ústavnímu soudci Vladimíru Sládečkovi uplyne funkční období 4. června, kandidáta na toto místo prezident zatím neoznámil. Mandát skončí 26. listopadu také Radovanu Suchánkovi.

Třiašedesátiletý Baxa je soudcem od roku 1984. Předsedou NSS byl jmenován hned po jeho ustavení v roce 2003, a to až do září 2018. U Nejvyššího správního soudu nadále působí. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského před jeho odchodem mezi ústavní soudce. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového rámce správního soudnictví. Ve veřejných vystoupeních se Baxa zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy.

Jedenapadesátiletá Zemanová je soudkyní od roku 2001, aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci. Předtím pracovala u Nejvyššího správního soudu a poté u pražského městského soudu. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, na podmínky působení a výběru funkcionářů a na problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici. Profesně se zaměřuje mimo jiné na péči o nezletilé a ochranu nezletilých dětí v soudním řízení. Dlouhodobě se věnuje otázkám soudcovské etiky.

Čtyřiačtyřicetiletý Wintr vystudoval souběžně s pražskou právnickou fakultou také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z práva i z politologie má doktorský titul. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. Je také členem Legislativní rady vlády či Výboru pro práva LGBTI+ lidí Rady vlády pro lidská práva. Wintr působí rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal. Je autorem několika knih, ve kterých se věnuje české parlamentní kultuře nebo principům českého ústavního práva.

Senátoři se přeli kvůli výzvě, aby řekli výhrady k adeptům na ústavní soudce

Za nehoráznost označila senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) výzvu prezidenta Petra Pavla, aby senátoři navzdory tajné volbě zveřejnili své případné výhrady ke kandidátům na ústavní soudce. Senátorka ODS a bývalá šéfka sněmovny Miroslava Němcová naopak uvedla, že senátoři by měli umět své rozhodnutí vysvětlit a unést za něj odpovědnost, za což se postavil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Uvedli to dnes v debatě před tajnou volbou kandidátů.

Prezident Pavel ve svém projevu před hlasováním řekl, že by považoval za solidní, aby v případě odmítnutí kandidátů na soudce Ústavního soudu Senát jasně artikuloval své námitky nebo výhrady vůči těmto uchazečům. Zdůraznil, že jeho povinností je postupně vybírat kandidáty, kteří budou ochraňovat českou ústavnost ve chvíli, kdy se jen do příštího června vymění dvě třetiny z 15 soudců. „Vaší ústavní odpovědností je posoudit, zda se mi to podařilo. Pokud ano, tak vyslovit souhlas s jejich jmenováním,“ řekl senátorům Pavel. Uchazeči do procesu schvalování vstupují s tím, že budou před národem „vysvlečeni téměř donaha“, takže by si zasloužili vědět, proč se ústavními soudci stát nemohou, dodal.

Výběr ústavních soudců označil Pavel za velkou odpovědnost, protože soud chrání práva jednotlivců i demokratickou povahu politického systému. Silný a nezávislý Ústavní soud je podle něj nejlepší obranou proti autoritářům. Soudci nesmějí být prodlouženou rukou konkrétních politických sil, vlivových skupin, podléhat tlaku veřejného mínění. Nesmějí ale také podlehnout pýše z toho, že mají poslední slovo. Soud proto musí být složený z vysoce kompetentních a přitom různorodých osobností, řekl.

U Zemanové prezidenta zaujal její životní i profesní příběh, kdy přešla od správního soudnictví do civilní justice a věnovala se pohnutým osudům dětí a jejich opatrovníků. Když byla ve vedení Soudcovské unie, starala se o témata soudcovské profesní etiky a sebereflexe, uvedl Pavel. Přestože se nebojí argumentovat proti svým kolegům, hledá vždy konsensus, ocenil prezident.

Baxa je podle něj nositelem unikátních zkušeností. NSS, v jehož čele působil, je podle Pavla soud s vynikající pověstí a významným dopadem na kultivaci veřejné správy. Prezidenta oslovil také schopností srozumitelně vysvětlovat právní argumenty široké veřejnosti.

Wintr podle hlavy státu ústavu představuje jako významný celek opřený o časem ověřené principy. V době koronavirové pandemie byl srozumitelným hlasem, volajícím po zárukách právního státu, uvedl Pavel. Svojí erudicí přispíval k činnosti Legislativní rady vlády za vlády tří premiérů.

Prezident soudce ÚS jmenuje v pondělí

Petr Pavel je rád, že Senát výraznou většinou podpořil všechny tři kandidáty na ústavní soudce. Jmenuje je v pondělí v 16:30. Souhlas Senátu se jmenováním tří soudců přivítal také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Odpadla tak obava, že soud nebude moci rozhodovat o takzvaných plenárních věcech, tedy hlavně návrzích na rušení právních předpisů nebo jejich částí.

Také premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že je rád, že se v Senátu našla široká shoda a Ústavní soud bude doplněn, a může tak plnit svoji důležitou funkci. Uvedl to na twitteru. Všem třem poblahopřál.

„S potěšením se dozvídám, že Senát dnes výraznou většinou podpořil první trojici kandidátů na ústavní soudce. Podařilo se nám tak naplnit první díl naší společné ústavní odpovědnosti - zajistit plnohodnotné fungování Ústavního soudu,“ uvedl prezident s tím, že si váží veřejné diskuse, jež kolem nominací byla.

„Mým cílem bylo, aby byl proces výběru ústavních soudců transparentní a zakládal se na posuzování odborných kritérií, nikoli politických tlaků,“ poznamenal Pavel. Je přesvědčen, že všichni tři jsou zárukou, že Ústavní soud bude složený z různorodých osobností s vysokou morální integritou, kompetencí a schopností odolávat všem možným tlakům.