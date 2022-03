Aktualizováno: USA přerušují běžné obchodní vztahy s Ruskem, informovala Pelosiová

(AKTUALIZOVÁNO, 18:25) Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 zruší Rusku doložku nejvyšších výhod. Oznámil to dnes podle agentury Reuters americký prezident Joe Biden. Dodal, že Spojené státy zakážou dovoz ruského alkoholu, mořských plodů a diamantů. Opatření jsou reakcí na ruský útok na Ukrajinu.

Biden označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „agresora“, který musí za své činy „zaplatit“. Uvedl rovněž, že USA rozšíří seznam sankcionovaných ruských oligarchů a zakážou vývoz luxusního zboží do Ruska. „Jsou to nejnovější kroky, které podnikáme, ale nikoli kroky poslední,“ prohlásil.

Odebrání doložky nejvyšších výhod otevírá Spojeným státům a jejich spojencům cestu k uvalení cel na širokou škálu ruského zboží, upozornila agentura Reuters.

V USA se doložka nejvyšších výhod označuje jako status trvalých normálních obchodních vztahů (PNTR). Odebrání tohoto statusu Rusku ještě bude muset schválit americký Kongres, zákonodárci v obou komorách i na obou stranách politického spektra již ale signalizovali, že opatření podpoří.

(17:10, původní zpráva) Moskvě kvůli invazi na Ukrajinu zruší doložku nejvyšších výhod. Pelosiová to dnes podle agentury Reuters uvedla na tiskové konferenci. Oficiálně by tento krok měl prezident Joe Biden oznámit ještě dnes.

Obě komory amerického parlamentu by ho měly bez problémů potvrdit. Podobný krok chtějí podle CNN učinit i země Evropské unie a státy G7.

Biden ve středu uvedl, že Spojené státy zakazují dovoz ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí z Ruska. Na seznam zakázaného importu z Ruska mají teď podle Reuters přibýt také alkohol a potraviny z mořských živočichů.

Přerušení běžných obchodních vztahů s Ruskem je dalším ze série opatření, kterými se Washington snaží přimět Moskvu, aby ukončila válku ve více než 40milionové Ukrajině. Povede mimo jiné ke zvýšení dovozních cel. Například clo na překližku podle listu The Wall Street Journal stoupne z nuly na 30 procent.

Today, America & our allies take a strong step to further isolate Russia from the global economy by revoking permanent normal trade relations from Russia. In doing so with coordination with our partners abroad, we further counter Putin‘s aggression against the people of Ukraine.