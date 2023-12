Úroveň znalosti angličtiny v Evropě letos o něco klesla. Jaké země jsou na tom nejhůře?

Na univerzální angličtinu se spoléhá mnoho turistů. V některých nejoblíbenějších turistických destinacích v Evropě se s ní přesto domluvíte obtížněji. Angličtina ale stále platí za jazyk důležitý pro vzájemné porozumění napříč světem.

Často si myslíme, že angličtina je v Evropě standardem. Jedná se po čínštině a španělštině o nejrozšířenější jazyk na světě. Stále je ale spíše univerzálním „pomocníkem“ a v některých evropských státech je preferován jazyk místní.

Jak si stojí každá evropská země v ovládání angličtiny, každoročně hodnotí English Proficiency Index vzdělávací společnosti Education First (EF). Ta nyní podle webu Euronews zveřejnila výsledky analýzy 2,2 milionu dospělých lidí ze 113 zemí světa. Stejně jako loni se i letos na prvním místě s 647 body umístilo Nizozemsko, a to v Evropě i globálně. Na třetím místě v globálním měřítku (za druhým Singapurem) skončilo Rakousko, které získalo solidní skóre 616 bodů.

Další tři místa obsadily severské země Dánsko, Norsko a Švédsko následované Belgií, Portugalskem, Německem, Chorvatskem a Řeckem. V těchto státech opravdu nebudete mít problém domluvit se anglicky. Na třináctém místě se umístilo Polsko. Vysokou znalostí angličtiny pak disponují Finsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lucembursko, Estonsko, Srbsko, Česko a Švýcarsko (to se umístilo na 30. příčce).

Kde se naopak nedomluvíte

Kde se naopak domluvíte anglicky s většími obtížemi, je Francie. Tato oblíbená turistická destinace se umístila s 531 body na 43. místě celosvětově a na 34. místě v Evropě. Podobně na tom byly neméně populární destinace Itálie a Španělsko. Společně v globálním měřítku skončily na 35. místě a v Evropě na 32. a 33. místě. Obě země získaly 535 bodů. Porazily je Gruzie a Bělorusko, které se v globálním měřítku umístily na 32. a 33. místě. Moldavsko obsadilo 35. místo.

Následují Albánie, Rusko, Ukrajina a na 48. místě skončila Arménie. Země, kde můžete mít opravdu problém se domluvit anglicky, jsou Turecko (66. místo) a Ázerbájdžán (83. místo). Poslední 113. místo obsadila Demokratická republika Kongo s 385 body.

I když v Itálii a Francii preferují místní jazyk a na kontinentu si vedou hůře, znalost angličtiny ve městech je stále vysoká. Evropa si v dlouhodobém horizontu vede dobře, i když skóre kvůli o něco horším výsledkům států s její vysokou znalostí kleslo.

Dopad na znalost angličtiny mezi lidmi ve věku 18 až 20 let měla pandemie nemoci covid-19, která vedla k omezení výuky. EF stále uznává angličtinu jako globální jazyk důležitý pro kulturní porozumění, inovace a příležitosti. I to je důvod, proč se o něj tak opírají rodilí mluvčí. Ve Spojeném království umí mluvit a psát ve více než dvou jazycích pouze 32 procent osob ve věku 15 až 30 let. To je oproti 80procentnímu průměru v Evropě výrazně slabší výsledek.

Ve Francii umí číst a psát ve více než dvou jazycích 79 procent respondentů a ve Španělsku a Itálii 85 a 90 procent, ukázal průzkum Evropské komise z roku 2018. EF ale předpokládá, že nakonec jazykové bariéry setře umělá inteligence.