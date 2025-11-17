Na hory jen s kalkulačkou: Skipasy zdraží, ceny lítají podle poptávky jako letenky
17. 11. 2025 – 10:53 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Lyžařská sezona se teprve chystá, ale už teď je jasné, že peněženky dostanou zabrat. Skipasy v Česku sice podle provozovatelů zdraží jen o pár procent, ale realita je mnohem divočejší. Kdo si nekoupí permanentku včas přes internet, může na pokladně zaplatit i o třetinu víc. Ceny totiž nově skáčou podle vytíženosti – podobně jako u letenek.
Špindl vede, ale taky nejvíc bolí
Až se letos v prosinci rozjedou vleky ve Špindlerově Mlýně, zaplatí lyžař u pokladny za jednodenní skipas závratných 1690 korun. Pokud si ho ale pořídí dopředu přes e-shop, může ušetřit i stovky – ceny se pohybují mezi 870 a 1260 korunami. Špindl tak potvrzuje svou pověst nejdražšího areálu v Česku, ale zároveň ukazuje nový trend: kdo plánuje, šetří.
Podle Asociace horských středisek se totiž většina areálů přesouvá na takzvané dynamické ceny. „Včasným nákupem on-line lze podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota na skipasech ušetřit 20 až 30 procent ceny,“ vysvětluje. Naopak ti, kteří nechávají vše na poslední chvíli, si připlatí.
Zajímavostí je, že někdy se vyplatí koupit skipas až na místě – například při odpoledním lyžování, které e-shop nenabízí.
Ceny rostou pomalu, ale rozdíly jsou obrovské
Podle asociace se průměrné ceny skipasů meziročně zvednou jen o dvě až tři procenta. V praxi se však jednodenní jízdenky pro dospělé pohybují nejčastěji mezi 750 a 1000 korunami – ovšem bez ohledu na to, jak moc je kopec plný.
„Samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a víme, že hory v Česku mají konkurenci v Alpách a v blízkých zemích. To znamená, že nelze ceny zvyšovat donekonečna,“ připomíná Knot. Provozovatelé by sice rádi zdražovali víc, ale narážejí na tržní strop – Češi si prostě začínají pečlivě přepočítávat, jestli se jim dovolená na horách vůbec vyplatí.
Na Klínovci například cena celodenní jízdenky pro dospělého stoupla jen o čtyřicet korun na 1190 korun, ale online nákup ji zlevní o stovku.
Investice za stovky milionů
Navzdory opatrnému zdražování se provozovatelé nevzdávají plánů na rozvoj. Letos před zimou investovali dohromady kolem 850 milionů korun – o padesát milionů víc než loni. Polovina těchto peněz šla na technologie, které pomáhají přežít rozmary počasí, tedy umělé zasněžování a vodní nádrže.
Nové lanovky či modernizované sjezdovky přibývají napříč republikou. SkiResort Černá hora-Pec se může pochlubit novou nádrží s parkovištěm na střeše, Tanvaldský Špičák a Karolinka v Beskydech zase novými lanovkami.
Na Monínci na Příbramsku, kde se díky technologiím začne lyžovat už v listopadu, zůstávají ceny víceméně stejné. „Snažíme se ceny udržet, nastaly jen mírné změny,“ říká ředitel areálu Jaroslav Krejčí.
Zimní sezona se tedy rozjíždí s novými cenovkami i novými možnostmi. Jedno je ale jisté – kdo chce letos ušetřit, musí klikat dřív, než napadne první sníh.