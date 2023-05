Unesenou dívku našli po šesti letech díky pořadu na Netflixu

V americkém státě Severní Karolína se díky pořadu na Netflixu našla šest let pohřešovaná dívka Kayla Unbehaunová. Jako devítiletou ji unesla vlastní matka, kterou nyní policie zadržela, napsal web The Independent.

Zatykač na matku byl vydán hned poté, co s Kaylou zmizela, teď čeká podle stanice CBS News na vydání do státu Illinois. Nyní patnáctiletá Kayla byla předána do péče sociálních služeb v Severní Karolíně, brzy se však shledá se svou rodinou v Illinois. „Jsem nesmírně šťastný, že je Kayla v bezpečí,“ uvedl v prohlášení její otec Ryan Iserka, který poděkoval policii a příslušným úřadům za plnou podporu v tomto případu.

Dívka se našla čirou náhodou, když ji spatřil majitel obchodu Plato’s Closet v nákupním centru ve městě Asheville. Poznal ji díky jedné z epizod populárního pořadu na Netflixu Nevyjasněné záhady a zavolal policii. Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) zveřejnilo minulý měsíc dívčin věk s fotografií ukazující, jak by v současnosti mohla vypadat.

Odřízla se od světa

Kaylu vyzvedla 4. července v roce 2017 její matka Heather Unbehaunová ve Wheatonu v Illinois a vzala ji na údajné kempování. Matka s dcerou se však nikdy nevrátily a stopa po letech pátrání vychladla.

Jak dále upozorňuje Independent, Heather neměla Kaylu v plné péči, měla však právo na domluvené návštěvy. Dívčin otec se bez ohledu na neúspěch pátrání nevzdával a na facebooku založil stránku Bring Kayla Home.

Tam případ stále připomínal v naději, že se nějaké stopy po ztracené dívce objeví. Iserka na webové stránce GoFundMe již dříve uvedl, že Heather smazala všechny své účty na sociálních sítích a mobilní telefon měla vypnutý, napsal web People.

„Pokud víme, nikdo se s ní od 4. července 2017 nedokázal spojit ani s ní mluvit,“ napsal na webu Iserka, který na platformě GoFundMe vybral tisíce dolarů věnovaných na pomoc při hledání Kayly.