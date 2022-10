Ukrajinci obsazují město Lyman, ruští vojáci se stahují nebo vzdávají

Ukrajinští vojáci v sobotu vstoupili do strategicky důležitého města Lyman v Doněcké oblasti na východě země a obsadili jeho centrum. Čečenský vůdce v reakci na postup Ukrajinců vyzval Vladimira Putina, aby nasadil jaderné zbraně.

Ruské vlajky nahoru... a teď zase dolů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu oznámil, že se o město bojuje.

Ruské ministerstvo obrany to krátce před tím nazvalo „taktické stažení z města“.

Z videí na sociálních sítích je patrné, že Ukrajinci obsadili centrum města, kde před ruskou invazí žilo na 25 tisíc obyvatel.

Lyman is ours!



Everything will be Ukraine! pic.twitter.com/2PDyB8Xzwa — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 1, 2022

Na konci videozáznamu zveřejněného na twitteru vojáci shazují ruské vlajky ze střechy místní administrativní budovy a vztyčují místo nich ukrajinskou

Ukrajinská média ještě předtím ukázala záběry ukrajinských vojáků vztyčujících ukrajinskou vlajku u vjezdu do Lymanu.

„Prvního října jsme rozvinuli naši státní vlajku a vztyčujeme ji na našem území. Lyman bude ukrajinský, tady všude bude Ukrajina,“ říkají vojáci na videozáznamu.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

Moskva oznámila „taktické“ stahování ruských vojáků z Lymanu jen den poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal smlouvu o připojení regionu, kde Lyman leží, a dalších ukrajinských území k Rusku.

Použijí jaderné zbraně?

Vůdce ruské autonomní Čečenské republiky Ramzan Kadyrov na zprávu o ústupu z Lymanu zareagoval příspěvkem na sociálních sítích, ve kterém z tohoto vývoje obvinil velitele ruského Centrálního vojenského okruhu Alexandra Lapina, a vyzval k použití taktických jaderných zbraní v příhraničních územích, tedy v regionu, který Rusko nově považuje za součást svého území.

V Lymanu mohly podle dřívějších vyjádření ukrajinských představitelů v ukrajinském obklíčení uvíznout tisíce ruských vojáků. Obklíčení více než 5000 ruských vojáků ohlásil v sobotu dopoledne gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

A column of Russians leaving the Lyman through the village of Zarichne, September 30. pic.twitter.com/02ZAO2oOQq — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 1, 2022

Ruští vojáci podle Hajdaje prosili o svolení stáhnout se, ale ruské velení to dlouho odmítalo. „Někteří se snaží dostat z obklíčení, jiní se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila," sdělil o Rusech mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj.

Ukrajinská rozvědka zveřejnila nahrávku, na které nejmenovaný ruský voják říká ženě v telefonátu: „Jsme v obklíčení. Prostě volám, abych se rozloučil.“

Problém pro Putina

Ztráta Lymanu podle agentury Reuters znamená výrazný problém pro Kreml a jeho plány ovládnout celý průmyslový Donbas. Rusko město využívalo jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti.

Ruské jednotky se podle expertů z agentury Reuters ocitly na pokraji jedné z nejhorších dílčích porážek na Ukrajině.

Server Meduza předpověděl, že ztráta Lymanu by pro Rusko mohla znamenat ohrožení jeho pozic v sousední Luhanské oblasti. Na tento úsek teď bude muset ruské velení přesunout silné zálohy, které nejspíše chtělo využít na jihu Ukrajiny.

