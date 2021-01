Ubývá nakažených, přibývá hospitalizací, Zeman se nechá očkovat ve středu

V pondělí přibylo v Česku 7590 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 1800 méně než před týdnem. Podíl pozitivních testů v pondělí klesl na 27 procent, sedmidenní průměr je 28,6 procenta. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 899 503 případů koronaviru.

Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat proti koronaviru ve středu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. V nemocnici zůstane nejméně do čtvrtka, absolvuje v ní i celkovou preventivní prohlídku. Odpor k očkování označil za zaostalý. Úmrtí kvůli očkování se neobává. "Mně je 76 let. Na něco umřít musím. Bylo by poněkud ironické, kdybych jako zastánce očkování na očkování zemřel. Ale já mám rád ironii, i ironii dějin. Přesto doufám, že se tak nestane," citoval prezidenta server iDnes.cz.

Aktuálně je v zemi přibližně 135 500 nakažených covidem-19, počet hospitalizovaných stoupl o tři stovky na 6666, z toho je 1089 v těžkém stavu. Dosud zemřelo 14 646 nakažených. Nejvíce zasažené zůstává Trutnovsko, kde za posledních sedm dní evidují 1094 nakažených na 100 000 obyvatel. Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Šestý den se tak drží ve čtvrtém stupni. V Česku aktuálně platí pátý stupeň protiepidemických opatření a vláda zatím o přesunu do nižšího neuvažuje. Podle jejích představitelů je to podmíněno uvolněním kapacity v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že pro zmírnění opatření by nemělo být s koronavirem hospitalizováno víc než 3000 lidí. Tato podmínka byla naposledy splněna v polovině října.

Britská mutace byla potvrzena na vzorcích ze tří krajů

Britská mutace koronaviru byla potvrzena na vzorcích, které pocházely z Prahy a Středočeského a Královéhradeckého kraje, řekla v úterý novinářům Helena Jiřincová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Laboratoř nyní prověřovala 12 vzorků s podezřením na britskou mutaci, u dvou se nepotvrdila. Podle odborníků ze SZÚ byl ale zatím testován úzce zaměřený výběr vzorků, z kterého nelze vyvozovat, jak moc je britská mutace v Česku rozšířena.

První vzorek byl podle Jiřincové z 25. prosince loňského roku z Královéhradeckého kraje. Šlo o vystopovaný kontakt člověka, který přijel z Německa a byl v kontaktu s člověkem, u kterého se britská mutace potvrdila. Podle Jiřincové je ale pravděpodobné, že v tomto kraji byla přítomna mutace už dříve.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že mutace není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji a postupně mezi variantami viru převládne. Podle Blatného může mutaci obsahovat až deset procent vzorků, které se prověřují. Před mutací očkované chrání vakcíny, kterými se v Česku očkuje. Takzvaná britská mutace nového typu koronaviru byla v polovině prosince zaznamenána v Anglii. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko.

Fakultní nemocnice Brno zachytila od 25. prosince až dosud 84 případů britské mutace koronaviru. Jak řekla ČTK mluvčí nemocnice Veronika Plachá, nemocnice nikoho nemusela hospitalizovat. Vzorky odeslala ještě na potvrzení. Nemocnice původně o britské mutaci nevěděla a přišla na to až zpětně.

Trump zrušil zákaz cestování z Evropy, Biden ho ale chce zachovat

Končící americký prezident Donald Trump zrušil pro občany 26 členských zemí schengenského prostoru včetně Česka, Irsko, Velkou Británii a Brazílii zákaz cestování do Spojených států, který platí kvůli šíření koronaviru od loňska. Nařízení má vstoupit v platnost 26. ledna, tedy ve stejný den, odkdy se budou muset všichni cestující do USA prokazovat před odletem negativním testem na virus SARS-CoV-2. Omezení pro občany Číny a Íránu zůstávají v platnosti.

V době, kdy by mělo nařízení vstoupit v platnost, bude už ale americkým prezidentem demokrat Joe Biden. Jeho mluvčí uvedla, že nová administrativa žádná omezení mezinárodních cest rušit nehodlá. "Kvůli zhoršující se pandemii a nakažlivějším mutacím, které se objevují po celém světě, teď není doba na to, abychom omezení mezinárodního cestování rušili," prohlásila Jen Psakiová. Bidenova administrativa se podle ní radila s odborníky a došla k závěru, že restrikce zachová.