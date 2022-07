Tržby padají. Češi začali šetřit

Maloobchod skončil v květnu mnohem hůř, než analytici čekali.

Tržby v českém maloobchodě zaznamenaly v květnu výrazně větší propad, než analytici předpokládali. Květnové výsledky tak zřejmě podle nich značí změnu spotřebitelského chování, kdy se začala projevovat vysoká inflace a lidé začali šetřit.

Maloobchodní tržby po dubnovém růstu o 5,7 procenta v květnu klesly meziročně o 6,9 procenta, oznámil v pondělí Český statistický úřad. Analytici odhadovali, že pokles bude činit zhruba 2,5 procenta.

„Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce loňského jarního lockdownu. Tehdy tržby z měsíce na měsíc výrazně vzrostly a vytvořily tak vysokou srovnávací základnu,“ řekl ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Lépe o vývoji v maloobchodě tak podle ekonomů vypovídá meziměsíční srovnání, kdy byly tržby v květnu nižší o 2,3 procenta.

Pokles tržeb se týkal všech typů prodejen s výjimkou lékáren a drogerií.

Čeká nás další pád

Maloobchodníky čekají poklesy i v následujících měsících, týkat se budou většiny zboží. Méně by se mohly projevit u potravin, s propadem poptávky by naopak měla počítat kultura. Vyplývá to z vyjádření oslovených ekonomů.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil upozornil, že kupní síla Čechů zůstane pod tlakem. Růst mezd nestačí pokrýt vysokou inflaci.

„Ačkoliv tak Češi v letošním květnu u maloobchodníků utratili nominálně o 8,1 procenta více peněz než před rokem, reálně za tyto prostředky dostali o 6,9 procenta méně zboží,“ řekl Hradil.