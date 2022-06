Snížení DPH na potraviny by nemělo žádný efekt, tvrdí ministr zemědělství

Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny by v současné situaci prudkého zdražování nemělo žádný efekt na koncové ceny. Vyšlo by do ztracena jako v případě spotřební daně u pohonných hmot. Ta se od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr z benzinu a nafty, ale řidiči nyní tankují paliva dráž než před jejím snížením. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ministr je podle svých slov zastáncem snížení 15procentní sazby DPH, ale až po skončení konfliktu na Ukrajině, kdy se ceny podle něho ustálí. V současnosti navrhuje cílenou pomoc sociálně slabým skupinám včetně úsporného tarifu na energie, který připravuje ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). „Volání po snížení DPH by nám rozvrátilo státní rozpočet. Dopadne to stejně jako u pohonných hmot, úplně to vyšumí,“ uvedl Nekula. Po snížení DPH volá například Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, jak dnes v pořadu řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Ceny potravin se v květnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zvýšily o 15 procent. Podle Nekuly jsou však ceny v některých případech uměle vyšroubované obchodníky. Například mouka zdražila o 60 procent. A přitom ta na pultech byla vyrobená z loňského obilí, jehož cena nebyla ovlivněna konfliktem na Ukrajině, dodal. Naopak u pekařských výrobků se podle něho odráží prudké zdražování cen energií, které jsou pří výrobě potřeba. Podle Prouzy však marže obchodníků s potravinami klesají. Zatímco průměrná marže zemědělců je 14 procent, výrobci mají pět procent a obchodníci čtyři procenta, řekl. Mohlo by vás zajímat U ukrajinských hranic mají vyrůst dočasná sila, pomohou s vývozem obilí

