9. 10. 2025 – 8:34 | Magazín | Anna Pecena

Senioři mohou mít na asistenci a opatrování slevu, o které vám ale nikdo neřekl
pomoc pro senioryzdroj: AI DALL-e
Pomoc, která se vyplatí: příspěvek na péči

Základní a nejdůležitější úleva se jmenuje příspěvek na péči. Tuto dávku vyplácí stát lidem, kteří kvůli věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Výše příspěvku se odvíjí od míry závislosti – od lehkého stupně až po úplnou odkázanost. V roce 2025 se částky pohybují zhruba od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně podle stupně péče. 

Tento příspěvek můžete použít na úhradu služeb osobní asistence, pečovatelské služby nebo denního stacionáře. A nejde o žádnou složitost – po podání žádosti sociální pracovník zhodnotí, jakou pomoc potřebujete, a podle výsledku stanoví stupeň podpory. Peníze pak dostáváte pravidelně a sami rozhodujete, komu je zaplatíte – profesionálnímu asistentovi, pečovatelské službě nebo třeba příbuznému, který se o vás stará.

Regionální a individuální slevy: stačí se zeptat

Mnoho poskytovatelů pečovatelských služeb nabízí individuální slevy nebo zvýhodněné sazby pro dlouhodobé klienty. Například společnost Hewer ve svém oficiálním ceníku uvádí, že „na základě dohody lze cenu upravit podle potřeb a možností klienta.“ (hewer.cz)

Další možností je Senior Pas, který funguje ve většině krajů České republiky. Držitelé karty (od 55 let výše) mohou získat slevy nejen na zboží či kulturu, ale i na sociální a pečovatelské služby – například sníženou sazbu za asistenci, dovoz obědů nebo drobnou domácí výpomoc. Aktuální přehled zapojených poskytovatelů je na webu  seniorpasy.cz.

Potřebovat pomoc není ostuda

Požádat o asistenci nebo opatrování není projev slabosti. Naopak – znamená to, že si člověk uvědomuje své potřeby a chce žít důstojně, bezpečně a pokud možno doma, ne v ústavu. Dnešní pečovatelské služby nejsou jen o pomoci s hygienou či nákupy – často jde i o společnost, doprovod k lékaři nebo obyčejné lidské slovo.

A když víte, na co máte nárok, může být tato pomoc nejen dostupná, ale i cenově přijatelná. Kombinací příspěvku na péči, regionálních slev a individuálních dohod se dá ušetřit několik tisíc korun měsíčně – a hlavně, získat jistotu, že na to člověk není sám.

