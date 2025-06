Trump prohlásil, že nemůže říct, zda Spojené státy zaútočí na Írán

19. 6. 2025 – 10:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že nemůže říct, zda Spojené státy podniknou útok na Írán.

Šéf Bílého domu zároveň uvedl, že mu dochází trpělivost. Teherán vyjádřil zájem vyjednávat, ale na to je velmi pozdě, sdělil prezident novinářům, zatímco dohlížel na instalaci nového vlajkového stožáru na Jižním trávníku Bílého domu. Íránští představitelé ovšem tvrzení o zájmu Teheránu vyjednávat popřeli. Trump podle tisku uvažuje o zapojení USA do úderů, které Izrael od pátku podniká na Írán. "To nemohu říct. Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám," odpověděl Trump na otázku o možných amerických úderech na Írán.

Íránci podle něj chtějí vyjednávat a navrhli, že za tímto účelem přijedou do Bílého domu. Americký prezident již poněkolikáté zopakoval, že Írán podle něj měl být vstřícnější ve vyjednáváních před tím, než na něj zaútočil Izrael.

Íránská diplomatická mise při OSN následně Trumpovo tvrzení o íránském zájmu rokovat popřela. "Žádný íránský činitel nikdy nežádal o to, aby se mohl plazit před branami Bílého domu. Írán nevyjednává pod nátlakem, neuzavře mír pod tlakem a už vůbec ne s válečným štváčem, který se snaží zůstat v povědomí," stojí v příspěvku mise na sociální síti X. Trumpovo úterní vyjádření, že íránský duchovní vůdce Alí Chameneí je snadným terčem, ale že jeho zabití zatím není v plánu, mise označila za zbabělou výhrůžku.

Írán má podle Trumpa velké potíže, jeho protivzdušná obrana je zdecimovaná a země je zcela bezbranná. Prezident uvedl, že neví, jak dlouho konflikt bude trvat, a že řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby pokračoval.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Chameneí v reakci na Trumpovu úterní výzvu ke kapitulaci uvedl, že Írán se nikdy nevzdá a že jakoukoliv americkou vojenskou intervenci nepochybně doprovodí nenapravitelné škody. Novináři se dnes Trumpa tázali na komentář k vyjádření Chameneího. "Hodně štěstí," vzkázal stručně íránskému vůdci Trump.

"Dvě velmi prostá slova: bezpodmínečná kapitulace. Mám toho dost," zopakoval dnes Trump svoji výzvu. Íránci podle něj mají "nekalé úmysly" pokud jde o jejich jaderný program. Americký prezident zároveň dodal, že má Íránce rád, za svou kariéru jich potkal mnoho.

Trump dnes rovněž zlehčoval nabídku ruského prezidenta Vladimira Putina sehrát v konfliktu roli prostředníka a naznačil, že šéf Kremlu by měl nejprve ukončit svou válku s Ukrajinou. "Řekl jsem mu, udělej mi laskavost - zprostředkuj si to u sebe... Řekl jsem, Vladimire, zprostředkujme to nejdříve v Rusku, tímto se můžeš zabývat později," sdělil Trump.

Americký prezident později novinářům v Bílém domě zopakoval, že se prozatím nerozhodl, zda se USA zapojí do konfliktu s Íránem, ale varoval, že íránský režim může v důsledku nynější války padnout. "Nechci bojovat, ale jestliže je na výběr mezi bojem a jadernou zbraní, musíte udělat, co je třeba," řekl Trump.

Armáda Spojených států je připravena realizovat jakékoli rozhodnutí prezidenta Trumpa v otázkách války a míru, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Nepotvrdil však přípravu možného úderu na Írán.

Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer dnes uvedl, že požádal Trumpovu administrativu o brífink o izraelsko-íránském konfliktu pro všech 100 senátorů.

Spojené státy dnes začaly kvůli eskalujícímu konfliktu evakuovat ze své ambasády v Jeruzalémě některé diplomaty a jejich rodinné příslušníky. Velvyslanec Mike Huckabee již předtím na sociální síti X uvedl, že Spojení státy připravují evakuaci amerických občanů z Izraele pomocí speciální letů i výletních lodí.

Tel Aviv tvrdí, že svými útoky chce Teheránu znemožnit získat jadernou zbraň. Írán přitom popírá, že by se o něco takového snažil, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu. V odvetě na izraelské údery Írán od pátečního večera útočí na nepřítele raketami a drony.