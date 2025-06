Jablečný ocet: zázrak na hubnutí, nebo jen kyselá bublina?

19. 6. 2025 – 9:42 | Magazín | Žanet Ka

Každou chvíli se objeví nový „svatý grál“ krásy a zdraví. Jednou je to voda s citronem, jindy kolagen v prášku nebo půst podle lunárního kalendáře. Teď je na řadě jablečný ocet. Internet ho oslavuje jako nápoj bohů – prý po něm zhubnete, zbavíte se akné a ještě vám vyčistí střeva. Ale co na to říká zdravý rozum? A hlavně – český lékař?

Můžete ho pít? Ano… ale. Jablečný ocet si klidně nalejte – ale rozhodně ne čistý a ne bez rozmyslu. Je to totiž kyselina. Silná. A stejně jako si nečistíte zuby savem, neměli byste jablečný ocet zkoušet bez doporučení lékaře. Na co si dát pozor: Nikdy ho nepijte neředěný – hrozí popálení sliznic nebo dokonce poškození tkání.

Pijte ho brčkem, ať neoslabujete zubní sklovinu.

Vyhněte se mu, pokud máte žaludeční potíže (vředy, gastritidu, reflux).

Není vhodný pro těhotné, diabetiky ani lidi s onemocněním jater, slinivky nebo ledvin.

Vysoká kyselost žaludku? I tady raději říct „ne“. Zkrátka – není to jablečná šťáva z farmářského trhu, ale přírodní kyselina. A ta má své limity. Zprávy Navždy zapsáno v tváři. Tělo nezapomíná. Pamatuje si kůže víc, než mozek? Jak ho užívat bezpečně? Pokud vám ho lékař výslovně dovolí, doporučuje se smíchat 1 čajovou lžičku octa ve 350 ml teplé vody. Někdy se přidává i trocha medu, citronové šťávy nebo plátek zázvoru. Pije se zhruba 15 minut před jídlem. Ale pozor – nikdy bez konzultace. A funguje to na hubnutí? Upřímně? Zázraky nečekejte. Vědecké studie se k tomu staví dost rezervovaně – efekt na váhu je spíš psychologický nebo minimální. Co ale ocet skutečně umí, je ovlivnit hladinu cukru v krvi. To může být zajímavé třeba pro lidi v prediabetickém stavu. Nežádoucí účinky? Není jich málo podrážděný žaludek,

zhoršení trávení,

narušení zubní skloviny,

ovlivnění hladiny inzulínu. Takže pokud to s jablečným octem přeženete, paradoxně můžete skončit s většími zdravotními problémy než s nadváhou. Co s ním teda? Nechte ho být „superpotravinou“ v kuchyni – ne v lékárničce. Tipy, kde jablečný ocet opravdu zazáří: V zálivkách na saláty (např. s olivovým olejem a dijonskou hořčicí).

V marinádách na maso, ryby nebo pečenou zeleninu.

V domácích omáčkách místo klasického octa.

Jako přírodní konzervant – třeba při zavařování.

A dokonce i při mytí ovoce a zeleniny jako antibakteriální prostředek (zředěný s vodou). Domácí jablečný ocet? Ano, zvládnete to Pokud se do něj zamilujete, můžete si ho vyrobit i doma. A bude to stát za to – chuťově i nutričně. Budete potřebovat: 1 kg zralých jablek (bio je lepší),

50–100 g cukru (podle kyselosti jablek),

10 g droždí,

a větší smaltovaný hrnec. Postup je jednoduchý, ale vyžaduje trpělivost – celé kvašení a louhování trvá až dva měsíce. Výsledkem je ale skvělý domácí ocet bez konzervantů. Recept na domácí jablečný ocet Ingredience: 1 kg zralých jablek

50–100 g cukru (množství podle sladkosti jablek)

10 g droždí

voda (tak, aby byla jablka ponořená cca 6 cm) Postup: Jablka omyj, nakrájej na menší kousky a vyjměte jádřince. Dejte je do širokého smaltovaného hrnce a zalij vodou tak, aby byla hladina cca 6 cm nad jablky. Přidej cukr a na mírném ohni vše povař asi 30 minut. Po vychladnutí přidej droždí a promíchej. Zakryj hrnec gázou a nechte na teplém místě kvasit 2 týdny – několikrát denně obsah promíchej. Po 14 dnech sceď ocet, nalij do čisté nádoby a přikryj gázou. Nech louhovat dalších 2 měsíce na tmavém a chladném místě. Hotový ocet skladuj v lednici ve skleněné lahvi. Shrnutí? Nepřehánět Jablečný ocet má svoje místo. Je to přírodní produkt s historií i chutí, ale určitě ne pilulka na štíhlost. Když ho budete brát s rozumem – a spíš lžící než litrem – může vás obohatit o minerály, zlepšit trávení i pleť. Ale zhubnout po něm? To spíš když poběžíte deset kilometrů koupit si nový kartáček na zuby, protože ten starý jste si rozleptali. Magazín Proč se Češi chodí dívat na byty, které si nikdy nekoupí? Nová móda má překvapivě lidský důvod Jak poznat kvalitní jablečný ocet? 1. Barva: Měl by být přirozeně zakalený, světle jantarový. Průzračný = přefiltrovaný a ochuzený. 2. „Matka octa“: Hledejte zákal nebo usazeninu – to je tzv. octová matka, přirozený projev kvašení. Nejde o vadu, ale důkaz živého produktu. 3. Složení: Na etiketě by mělo být napsáno pouze „jablečný ocet“ nebo „fermentovaný z jablek“ – bez barviv, aromat nebo konzervantů. 4. Skleněná lahev: Kvalitní ocet bývá balený ve skle – kyselina by mohla z plastu uvolňovat nežádoucí látky. 5. Místo původu: Ideálně lokální nebo bio produkce – čtěte, odkud ocet pochází a z jakých jablek se vyrábí.