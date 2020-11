Trump pověřil svůj tým předáním moci novému prezidentovi, ale nevzdává se

Trump svým rozhodnutím zareagoval na oznámení šéfky Správy obecných služeb (GSA) Emily Murphyové, která Bidenovi řekla, že Trumpova administrativa zpřístupňuje federální zdroje pro jeho převzetí prezidentské funkce. Trumpem jmenovaná Murphyová dříve zřejmě kvůli prezidentově neochotě uznat porážku odmítala udělit souhlas se zahájením příprav na převzetí úřadu nově zvoleným prezidentem. Trump vzápětí její oznámení na twitteru potvrdil.

GSA je americká vládní agentura, která musí oficiálně souhlasit se zahájením příprav na převzetí úřadu nově zvoleným prezidentem.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.