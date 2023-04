Trump se úřadům podle médií vydá v úterý odpoledne, večer promluví na Floridě

Trestně stíhaný americký exprezident Donald Trump před soudem v New Yorku stane v úterý ve 14:15 místního času (20:15 SELČ). Úředníci mu odeberou otisky, vyfotografují ho a bude vyzván, aby prohlásil, zda se cítí vinen, či nevinen. S odvoláním na své zdroje o tom informovalo několik amerických médií. Procedura bude za přísných bezpečnostních opatření trvat 15 až 30 minut a v budově soudu nebude v té době žádná jiná aktivita. Trump odpoledne odletí zpět na Floridu, kde podle dnešního sdělení jeho kanceláře večer vystoupí s projevem.

Trump do New Yorku přiletí už v pondělí večer, stráví noc ve svém mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu a kolem 11. hodiny místního času (17:00 SELČ) se dostaví do budovy soudu, kde o několik hodin později předstoupí před soudce Juana Merchana. Agentuře Reuters to dnes sdělil zdroj obeznámený s Trumpovým programem.

V místě bude podle médií velké množství příslušníků tajných služeb, z nichž někteří budou přímo zodpovídat za ochranu Trumpovy osoby. Lidé vstupující do budovy manhattanského soudu budou podle stanice Fox News kontrolováni dvakrát a bezpečnostní složky „prohledají a vyčistí“ celou budovu. Trumpovi obhájci se již dříve dohodli s prokuraturou, že bývalý prezident při zatčení nebude spoután, a podle médií do budovy soudu také nevstoupí před očima veřejnosti.

Na dotaz, zda se cítí vinen, či nikoliv, Trump podle očekávání odpoví, že je nevinen, čímž de facto zahájí soudní proces, ačkoliv samotné řízení pravděpodobně začne až za mnoho měsíců, možná až po prezidentských volbách. Ty připadají na listopad 2024 a Trump se v nich hodlá ucházet o opětovné zvolení do Bílého domu. Podle agentury Reuters byla v loňském roce na Manhattanu průměrná prodleva mezi vznesením obvinění a soudním verdiktem 900 dní.

Trump je historicky prvním trestně stíhaným americkým exprezidentem. Přesné znění obvinění zatím není veřejné, ačkoliv soudce už zveřejnění povolil. Velká porota v New Yorku se však zabývala Trumpovou údajnou platbou za mlčenlivost dvou žen, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Exprezident tyto platby následně ve svém účetnictví údajně zaevidoval jako „právní výdaje“, jelikož platba se uskutečnila skrze jeho advokáta.