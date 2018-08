Trump nakonec ustoupil a uctil zesnulého McCaina

Trump se ocitl pod tvrdým tlakem nejen médií, ale i politiků jak z demokratického, tak republikánského tábora, když v sobotu pouze na twitteru zveřejnil krátkou neosobní zprávu, v níž vyjádřil soustrast rodině senátora za stát Arizona.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!