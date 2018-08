Zemřel senátor John McCain, někdejší kandidát na prezidenta USA podlehl rakovině

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ve věku 81 let v sobotu zemřel americký republikánský senátor John McCain. McCain, který byl senátorem za stát Arizona, někdejší válečný vězeň během války ve Vietnamu a neúspěšný kandidát v amerických prezidentských volbách v roce 2008, prohrál boj s agresivní formou rakoviny mozku.

"Senátor John Sidney McCain III zemřel v 16:28 (místního času), 25. srpna. V době jeho smrti u něj byla jeho manželka Cindy a jejich rodina. Věrně sloužil Spojeným státům 60 let," stálo v prohlášení jeho kanceláře.

McCainova dcera Meghan uvedla, že je před ní životní úkol žít podle vzoru, kterým byl její milující otec. "Nadcházející dny a roky nebudou bez mého otce stejné, ale budou to dobré dny, naplněné životem a láskou, podle toho, jakým nám šel příkladem," stálo v prohlášení zveřejněném na twitteru.

McCain více než rok bojoval s glioblastomem, který je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do tří měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru za jeden rok. Lékaři McCainovi objevili nádor loni v červenci, když podstoupil chirurgické odstranění krevní sraženiny nad levým okem. V pátek s odvoláním na politikovu rodinu list The New York Times informoval, že se McCain rozhodl léčbu ukončit. Příští středu by měl politik oslavit 82. narozeniny.

McCain byl synem a vnukem námořních admirálů. Jako pilot se účastnil vietnamské války, v říjnu 1967 byl ale sestřelen, zajat a v zajetí strávil následujících pět a půl roku. Ve vězení byl i mučen. Nabídky na propuštění však odmítal, protože jako syna vysokého důstojníka jej chtěli Vietnamci využít k propagandě.

V roce 1982 byl McCain zvolen do Sněmovny reprezentantů a o čtyři roky později do Senátu USA. Ve většině politických záležitostí zastával konzervativní přístup a prosazoval například reformu financování volebních kampaní.

V roce 2008 za republikány kandidoval na post prezidenta Spojených států, volby ale tehdy vyhrál demokrat Barack Obama.

Kondolence začaly přicházet téměř okamžitě po úmrtí republikánského politika.

Americký prezident Donald Trump, kterého McCain dlouhodobě kritizoval a podle dřívějších zpráv agentury AP ho nechtěl na svém pohřbu, na twitteru vyjádřil "nejhlubší sympatie a respekt" rodině senátora a dodal, "jsme s vámi v srdci a v našich modlitbách". Trump před časem mimo jiné řekl, že McCain není žádný válečný hrdina a s odkazem na období, které senátor strávil v zajetí, uvedl, že má rád lidi, kteří se do zajetí nedostali.

Nechtěl na pohřbu Trumpa

Jak uvedla americká CNN s odvoláním na rodinné přátele, McCain nechtěl Trumpa na svém pohřbu. Nynější administrativu tak bude nejspíš na smutečním obřadu zastupovat viceprezident Mike Pence. McCainův pohřeb se uskuteční v katedrále ve Washingtonu, následně bude pochován ve městě Annapolis ve státě Maryland, uvedla jeho rodina. Na jeho pohřbu nejspíš promluví bývalí prezidenti George Bush mladší a Barack Obama.

Ještě předtím bude McCainovo tělo vystaveno v Kapitolu v Arizoně a rovněž v rotundě amerického Kapitolu ve Washingtonu. Jak poznamenal list The New York Times, této pocty se dostává jen nejvýznamnějším osobnostem Spojených států.

Někdejší prezident Barack Obama na facebooku napsal, že s McCainem navzdory názorovým rozdílům "sdílel oddanost k něčemu vyššímu, něčemu za co Američané a imigranti po generace bojovali, pochodovali a obětovali se". "Málo z nás si prošlo zkouškou, jako kdysi podstoupil John, a málo z nás muselo prokázat takovou odvahu," napsal Obama.

Sarah Palinová, která s McCainem v prezidentských volbách kandidovala na jeho viceprezidentku, uvedla, že přišla o přítele a svět přišel o "americký originál", na twitteru sdílela fotografii, na které stojí po jeho boku´.