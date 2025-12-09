Psi nestárnou sedmkrát rychleji než lidé. Věda vyvrací stereotyp
9. 12. 2025 – 14:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vědci objevili nový způsob, jak přesně určit skutečný věk psa, a výsledky boří všechna dosavadní jednoduchá pravidla. Díky epigenetickým hodinám nyní víme, že psi stárnou mnohem dynamičtěji, než jsme si mysleli – a že náš věrný parťák může být biologicky mnohem starší, než se zdá.
Pes stárne rychleji než člověk, ale až nedávný výzkum konečně nabízí ucelený a vědecky podložený obraz toho, jak starý náš čtyřnohý společník skutečně je. Dlouhá desetiletí jsme věřili jednoduchému pravidlu: jeden psí rok rovná se sedm lidských. Šlo však o zjednodušení, které odborníci opakovaně zpochybňovali. Psi a lidé totiž nestárnou stejným tempem, a tak mezi oběma druhy nemůže existovat jednoduchý, lineární převod. Zatímco dvouletý pes odpovídá přibližně čtyřicetiletému člověku, čtyřletý už má ekvivalent něco přes padesát. Pravidlo krát sedm navíc vůbec nezachytí prudký vývoj psů během prvních měsíců života, ani rozdíly mezi jednotlivými plemeny.
Když se zamyslíme nad vývojem psa v praktickém životě, tento nesoulad je zjevný. Devítiměsíční pes už může mít štěňata, což by podle tradičního přepočtu odpovídalo sedmiletému dítěti – což je absurdní. A na opačném konci života se někteří psi dožívají více než dvaceti let, což by podle starého modelu představovalo 140 lidských let. Do toho vstupuje i velikost a plemeno: malí psi žijí déle a stárnou pomaleji, zatímco velká plemena mívají kratší život. Věk u psů proto není tak jednoduchá veličina, jak se dříve myslelo.
Vědci proto začali hledat univerzálnější ukazatel – něco, co přesahuje rozdílné délky života a různé tempo vývoje. Zájem se obrátil k biologickému věku, tedy k tomu, jak se tělo skutečně mění s časem. Na rozdíl od chronologického věku, který pouze počítá roky od narození, biologický věk zohledňuje fyziologické procesy, zdravotní stav, životní styl i genetické nastavení. U lidí se například sleduje úroveň fyzické křehkosti, rychlost regenerace či stav imunitního systému. Člověk může být šedesátník s tělem čtyřicátníka nebo naopak třicátník s tělem padesátiletého.
Jak fungují nové epigenetické hodiny
Právě biologické ukazatele přivedly vědce k epigenetice, tedy k tomu, jak se mění aktivita genů během života. Důležitou roli v tom hrají metylové skupiny – drobné chemické značky, které se připojují k DNA a regulují její funkci. Tyto značky se s věkem hromadí u všech savců, a co je fascinující: klíčové vývojové milníky, jako například růst chrupu, nastávají při podobné úrovni metylace u lidí i psů. To naznačilo, že právě metylace může být univerzálním ukazatelem věku napříč druhy.
Tým vědců proto analyzoval metylační vzorce u více než stovky labradorských retrívrů ve věku od čtyř týdnů do šestnácti let. Srovnáním jejich dat s lidskými vzorci vznikl nový vzorec pro přepočet psího věku na lidský: lidský ekvivalent = 16 × přirozený logaritmus psího věku + 31. Logaritmická funkce se v přírodních vědách používá tam, kde rychlý růst vystřídá pozvolné zpomalování – což přesně odpovídá psímu vývoji. Štěně roste a zraje obrovskou rychlostí, zatímco dospělý pes už přechází do stabilnější fáze života.
Tento model ukazuje, že psi vstupují do středního věku mnohem dříve, než si většina majitelů myslí. První psí rok odpovídá zhruba 31 lidským letům. Poté se každým zdvojnásobením psího věku přičte přibližně 11 let. Pokud tedy pes oslavil osm let, jeho věk odpovídá třem logaritmickým skokům od jednoho roku – což dává hodnotu kolem 64 lidských let. Je to překvapivě přesné a mnohem realističtější než staré modely, které především u starších psů výrazně nadhodnocovaly jejich „lidský“ věk.
Epigenetické hodiny však nemají význam jen pro zvědavé majitele domácích mazlíčků. Mohou se stát důležitým nástrojem pro testování proti-stárnoucích terapií. Zatímco u lidí by bylo nutné čekat desítky let na důvěryhodné výsledky, u psů lze pomocí metylace přímo sledovat, zda léčba skutečně zpomaluje biologické stárnutí. Vzhledem k tomu, že psi sdílejí s lidmi domácnosti, životní styl, stres i kvalitu prostředí, mohou se stát cenným modelem pro výzkum lidského stárnutí.
Výzkum byl inspirován i osobní zkušeností: bioinženýrka Tina Wang se svým psem začala přemýšlet o tom, jak lze věk objektivně měřit. Její nápad se stal základem projektu, který dnes mění chápání psí dlouhověkosti. Tým plánuje rozšířit analýzu i na další plemena, protože se očekává, že princip metylace bude platit napříč celým psím světem.
Přestože nový model stále není dokonalý, představuje dosud nejpřesnější způsob, jak pochopit psí věk. A možná nás jeho výsledky přimějí dívat se na naše mazlíčky s větší pozorností. Pes, který se nám zdá hravý a plný energie, může být biologicky ve věku, kdy už jeho tělo potřebuje šetrnější péči a více odpočinku. Mnoho majitelů si až díky této metodě uvědomí, že jejich šestiletý pes už má biologicky více „našlapáno“, než si kdy připouštěli.