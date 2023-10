Tři čtvrtiny národa jí nevěří, přesto Fialova vláda ustála i třetí pokus o vyslovení nedůvěry

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) odolala v Poslanecké sněmovně i třetímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Výsledek se vzhledem ke koaliční většině očekával.

Proti návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovali v noci na dnešek podle očekávání přítomní poslanci všech pěti stran vládního tábora. Návrh podpořili jen přítomní poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Podle posledního průzkumu CVVM přitom vládě rozhodně důvěřují jen tři procenta občanů ČR a spíše jí věří 22 procent dotázaných.

Debata zabrala dva jednací dny a trvala celkově přes 31 hodin. „Jsem rád, že jsme mohli tyto dva dny využít k tomu, abychom představili to, co se nám podařilo a s čím jdeme do druhé poloviny volebního období,“ nešetřil samochválou premiér po hlasování na síti X. Sněmovna podle něj potvrdila vůli voličů, kterou vyjádřili ve volbách, a potvrdila důvěru poslankyň a poslanců ve vládu.

Aby kabinet padl, muselo by pro vyslovení nedůvěry hlasovat nejméně 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců. Pro nedůvěru zvedlo dnes ruku 85 poslanců opozičních ANO a SPD. Proti návrhu bylo 96 poslanců koalice. Zbylých 19 poslanců nebylo přítomných. Hnutí ANO chyběli při hlasování tři zákonodárci, stejně jako hnutí SPD. Z poslanců vládních stran jich v sálu nebylo 12, chyběl také nezařazený Ivo Vondrák (dříve ANO).

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že Česko prohrálo. „Trápení Fialova týmu bude pokračovat,“ řekla. Ve fotbalové terminologii také dodala, že jediný důvod vládního vítězství je ten, že většina rozhodčích jsou držitelé lukrativních permanentek. „Nevzdáme to. Dál budeme tvrdě bojovat za zájmy občanů České republiky a chtít po této asociální vládě lepší život pro vás všechny,“ napsal později předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš na síti X. Předseda poslanců SPD Radim Fiala prohlásil, že vláda navzdory výsledku hlasování důvěru občanů nemá.

Předseda frakce ODS Marek Benda podotkl, že loni při prvním pokusu o vyslovení nedůvěry současné vládě hlasovalo pro nedůvěru 84 opozičních poslanců, zatímco dnes to bylo o jednoho víc. „Měli byste na té opoziční práci trochu zapracovat,“ doporučil opozici.

Hlasování o nedůvěře kabinetu vyvolali poslanci hnutí ANO původně kvůli předsedovi STAN a ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Poukazovali na to, že Rakušan měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Fiala se za Rakušana několikrát veřejně postavil, opakoval, že má jeho důvěru. Rakušan tvrdil, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval, a svědomí má čisté. Někteří koaliční politici navíc spojovali s kauzou Dozimetr stínovou ministryni vnitra ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou. Politička opozičního hnutí se proti tomu ohradila.

Předchozí hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě se konalo v lednu, debata tehdy trvala přes 25 hodin. Poprvé v nynějším volebním období se opozici nepodařilo svrhnout Fialův vládu loni v září. K hlasování se tehdy poslanci dostali po 22 hodinách jednání.

Z dosavadních 19 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka.