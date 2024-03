Třetina mladých Čechů tvrdí: jsme psychicky nemocní

Toto varující zjištění vyplynulo z unikátního výzkumu BNP Paribas Cardif index jistoty, který pro tuto pojišťovnu realizovala agentura IPSOS. V tomto kontextu nepřekvapí, že hlavní příčinou invalidních důchodů mladých lidí jsou v České republice duševní onemocnění. Češi ve věkové hranici 45+ se naopak cítí být emocionálně stabilní; 80 procent z nich v citovaném výzkumu říká, že se považuje za psychicky zdravé.

Psychická onemocnění jsou čím dál častější. Lidem ovlivňují osobní i pracovní životy. Podle údajů ČSSZ a ČSÚ byla v roce 2023 průměrná délka pracovní neschopnosti z důvodu duševních chorob 82 dnů, invalidní důchod má kvůli psychické poruše každý čtvrtý Čech. Psychická onemocnění se tak stávají druhou nejčastější příčinou invalidního důchodu. Jejich růst v poslední době nepřestává a začínají se dokonce přibližovat k první nejčastější příčině, kterou jsou nemoci kosterní a svalové soustavy.

Jak je na tom konkrétně mladá generace? Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplývá, že skupina diagnóz duševních poruch a poruch chování se vyznačuje nejvyšším podílem invalidit přiznaných právě v mladším věku.

„Mladí lidé cítí oproti těm starším mnohem vyšší nejistotu. Dotýkají se jich témata, jako jsou například klimatická krize nebo války. Z našeho výzkumu BNP Paribas Cardif index jistoty, který jsme realizovali loni na podzim, vyplynulo, že vysoká nejistota a obavy panují také kvůli oblasti bydlení. Strach z toho, že nikdy nebudou bydlet ve vlastním, má více než polovina mladých Čechů ve věku 18 až 24 let. Z indexu nám vyplývá i obrovský mezigenerační rozdíl v oblasti duševního zdraví. Oproti třetině mladých, kteří tvrdí, že jsou psychicky nemocní, se lidé ve věku 45 až 65 let cítí v 80 procentech duševně zdraví,“ říká generální ředitel a předseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš.

Zároveň je velmi znepokojující, že jsou duševní onemocnění nejrychleji rostoucí příčinou přiznání invalidních důchodů a příspěvků na péči. Mnoho mladých lidí tak čelí situaci, kdy dostanou přiznaný invalidní důchod v důsledku duševní poruchy, ale kvůli nedostatečnému podílu odpracovaných let nedostávají náležitý finanční příspěvek. V případě finančních závazků je tak potřeba vzít v potaz vhodné pojištění, aby klientům dostatečně pokrylo případné výpadky příjmů i z důvodů psychických onemocnění. O

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 28 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2023 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr první dvě příčky a již popáté v řadě tak obhájila prvenství. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde obsadila druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.