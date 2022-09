Tragické nešťastné náhody připravily umělkyni o děti - a nakonec i o život

Před 95 lety tragicky zahynula slavná tanečnice, která se vymykala dobovým konvencím a jejíž život provázely skandály a tragédie.

Americká tanečnice Isadora Duncanová (1877-1927) se zapsala do historie jako průkopnice moderního výrazového tance, který později podpořila i výukou dětí a zakládáním tanečních škol. Tehdejší tradiční a poněkud strnulý balet chápala jako projev degenerace, v tanci spatřovala především výraz volné mysli. Chtěla znovu objevit krásu pohybu lidského těla, tančila oděná do řecké tuniky, bosá a s rozpuštěnými vlasy a vytvořila novou formu plnou emocí a improvizace, která odmítala omezení klasického tance.

Svůj boj proti konvencím vysvětlovala Duncanová ve své autobiografii tím, že s ohledem na osud své matky se rozhodla celý život bojovat proti manželství, za emancipaci a za právo všech žen mít děti, jak se jim zlíbí.

Zaplatila za to vysokou cenu. Na rozdíl od toho uměleckého byl její soukromý život sledem skandálů a tragédií. Její dvě děti Deirdre a Patrick, které měla s hercem Edwardem Gordonem Craigem a synem majitele slavné továrny na šicí stroje Parisem Singerem, se spolu s chůvou v roce 1913 v Paříži utopily v Seině. Stalo se tak poté, co šofér vystoupil, zapomněl vůz zabrzdit a auto sjelo z kopce do řeky. Syn, kterého měla Duncanová s italským sochařem Romanem Romanellim, zemřel krátce po narození. O 17 let mladší ruský básník Sergej Jesenin, za něhož se provdala v roce 1922, si o tři roky později v leningradském hotelu podřezal žíly a oběsil se.

Isadora Duncanová | zdroj: Profimedia

Duncanová začala pít, zadlužila se, vedla skandální milostný život a ztratila svou fyzickou dokonalost. Jejím posledním – a doslova osudovým – milencem byl Ital Benoît Falchetto, mechanik v dílně Bugatti. Když se pro ni 14. září 1927 stavil v Nice v otevřeném sportovním voze, přítelkyně jí poradila, ať si hodí něco přes sebe, aby neprochladla.

Výběr dlouhého červeného šálu se ukázal být tragickým: šál se krátce po vyjetí za jízdy zamotal do kola automobilu, Isadora byla vymrštěna ven a zlomila si vaz, podle některých zpráv z tehdejšího tisku ji pruh látky dokonce dekapitoval. Místo svého posledního odpočinku nalezla na hřbitově Père Lachaise spolu se svými dětmi.