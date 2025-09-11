Tipy pro seniory jak ušetřit na poště
11. 9. 2025 – 15:02 | Zprávy | Anna Pecena
Česká pošta a vybrané e-shopy přišly s nabídkami, které mohou seniory finančně výrazně odlehčit. Od dopravy zdarma až po zrušení poplatků za výplatu důchodu – pokud víte, kde hledat a jak požádat, ušetříte téměř bez práce.
Poplatek za výplatu důchodu: Když stojí víc než hotovostní výběr
Od 1. února 2025 došlo ke změně u výplaty důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty. Starý poplatek 35 Kč se zvýšil na 78 Kč, což je prakticky dvojnásobek. Pro seniory, kteří nemají bankovní účet, to znamená značné navýšení nákladů.
Dobrá zpráva je: pokud si necháte důchod posílat na bankovní účet, tento poplatek odpadá.
Doprava zdarma od e-shopů: vychytávka, kterou možná neznáte
E-shop Epigemic nabízí pro seniory speciální program, tzv. „Pro seniory = Epigemic+“. Jednou z výhod je poštovné zdarma – bez ohledu na to, zda objednají jeden výrobek nebo více.
K tomu navíc možnost objednat telefonicky, zaplatit až při převzetí, a dokonce bez nutnosti registrace. To eliminuje překážky pro ty, kteří nejdou s dobou a internet není jejich technická doména.
Balíky levněji? Záleží, jakou službu zvolíte
Senioři často posílají balíčky rodině či vnoučatům. A právě tady se skrývá další trik – nezůstávejte jen u České pošty. Konkurence v podobě Zásilkovny nebo Balíkovny dokáže nabídnout doručení za nižší cenu, navíc s možností osobního odběru. Balíkovna, kterou provozuje sama Česká pošta, má ceny začínající už na 65 Kč, což je v praxi levnější než klasická pobočková služba.
Pro seniora s průkazem, který navíc využívá aplikace nebo rodinnou pomoc při objednání, to může znamenat znatelnou úsporu v řádu stokorun měsíčně.
Papírové vs. digitální: kde se vyplatí držet při zemi
Ne každý senior chce řešit mobilní aplikace, ale stojí za to vědět, že elektronické podání zásilky je levnější než papírový formulář vyplněný na přepážce. Pokud tedy máte přístup k internetu (nebo vám pomůže vnuk), můžete si balík předem připravit a jen ho odevzdat na poště. Sleva se pohybuje v desítkách korun na každou zásilku – a to už není zanedbatelné.
Digitální cesta tak paradoxně přináší i starší generaci možnost šetřit, aniž by se museli stát počítačovými experty.
Jak co nejlépe vytěžit tyto výhody
-
Zvažte rychle změnu způsobu výplaty důchodu na účet v bance. Pokud dosud spoléháte na výplatu na poště, přechod na bankovní výplatu může ušetřit nemalé sumy měsíčně.
-
Sledujte nabídky speciálních seniorsky orientovaných programů u e-shopů, lékáren, doplňkových služeb – doprava zdarma, výhody při platbě při převzetí, katalogy tištěné do schránky atp.
-
Využijte karty, průkazy seniora, seniorský status – mnoho obchodů a služeb vyžaduje pro uplatnění slevy prokazatelnost věku, stavu seniorského programu či registraci.
-
Doptávejte se na pobočkách – někdy služby nebo výhody nejsou výrazně inzerované, ale existují (např. pomoc s doručením, elektronická komunikace apod.).