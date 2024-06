Test neodhalil, že ředitel kanceláře užíval drogy, Adamová má věc za uzavřenou

Ředitel kanceláře předsedkyně Sněmovny Petr Pelc, kterého podle zjištění MF Dnes spojovala ochranná služba na začátku vyšetřování s nálezem drog na toaletách dolní komory, v pátek absolvoval test na drogy s negativním výsledkem. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tím věc považuje za uzavřenou. Uvedla to dnes v diskusním pořadu televize CNN Prima News Partie Terezie Tománkové. Řekla také, že koaliční Piráti vyzvali poslance k testům.

"Nebudu nikoho přesvědčovat, nemám s tím ale problém," uvedla Adamová. Příslušná toaleta je podle ní velmi frekventovaná a policie nedokázala ze záznamů zjistit, komu droga patřila. Předsedkyně komory také uvedla, že toaletu mohou používat i asistenti, zaměstnanci, řada návštěv Sněmovny i novináři.

Klub opozičního hnutí ANO se bude o případném testování podle šéfky frakce Aleny Schillerové bavit a podle jejího názoru "s tím nebude problém". "Je to velmi nedůstojné, ale pokud taková dohoda bude, já půjdu jako první," uvedla v diskusi.

Server Seznam Zprávy ve středu napsal, že policejní ochranná služba Sněmovny objevila na přelomu loňského a předloňského roku na pánské toaletě papírek se zbytky kokainu. Vedení služby případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo. Podle zjištění MF DNES ochranka s kokainem spojovala hned na začátku vysokého "úředníka" – ředitele kanceláře předsedkyně Pelce a další dva neztotožněné muže.

Za to, že vedení dolní komory nebylo o nálezu papírku s drogou informováno, se velitel ochranného útvaru omluvil dopisem adresovaném kancléři Sněmovny. Adamová to považuje za "minimum". Dnes uvedla, že věc je "velkým ponaučením, jak má komunikovat s ochrannou službou", protože kdyby byl nález oznámen hned v zárodku, nenarostl by do současných rozměrů. Chtěla by tuto komunikaci zlepšit. Uvedla také, že je zvláštní načasování kauzy týden před evropskými volbami.

Mluvčí policejní ochranné služby Tomáš Procházka v pátek uvedl, že nešlo o nález drog, nýbrž o nález papírku, na kterém se až následným stěrem z něj potvrdila dřívější přítomnost kokainu. Ke kritice politiků ohledně toho, že policisté je o dané situaci neinformovali, mluvčí sdělil, že spolupráci s orgány veřejné správy upravuje přímo zákon o Policii ČR, zejména jeho paragrafy 14 a 15. Ty stanoví, že policie v rámci spolupráce upozorňuje orgány veřejné správy "na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti".

Adamová v pátek na plénu označila za nepřijatelné, že policisté o nálezu kokainu na toaletě ve sněmovní budově neinformovali nikoho z vedení Sněmovny. Sama se o tomto nálezu dozvěděla až začátkem tohoto týdne z dotazu novináře. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš navrhoval, aby se Sněmovna kauzou na schůzi zabývala. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl poslancům, že policie v rámci svých postupů nepochybila.