"Ten papír zničí spoustu lásky." Václav z dua Eva a Vašek nechce další svatbu. Co na to partnerka?
29. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Našel novou lásku, jenže názory na další svatbu se různí.
Názor, kterému se vzhledem ke zkušenostem upřímně nejde až tolik divit. Zpěvák Václav Ševčík je už dvakrát rozvedený, podruhé s Evou Adams, se kterou desítky let tvořil také slavné pěvecké duo Eva a Vašek.
Do další svatby už se proto nijak zvlášť nežene. Byť by měl s kým: Už zhruba před rokem našel nové štěstí v náručí Jaroslavy Frankové, které láskyplně neřekne jinak než Jaruška.
Nová partnerka ale svatbou tak nějak počítá. Což jí ale také nelze zazlívat, když ji Vašek jaksi... Požádal o ruku. Ano, ačkoliv si ji nechce vzít.
„Koupil jsem Jarušce zásnubní prstýnek, protože ten chlap by měl dát na vědomí, že mu na ní záleží. Tak jsem si říkal, že jí dám aspoň ten zásnubní prstýnek,“ vyprávěl Václav pro eXtra.cz.
Jak si pak může partnerka dovolit myslet, že bude svatba, no ne?
Václav nicméně váhá: „Mně už spousta kamarádů, kteří mají za sebou ne jednu svatbu, ale třeba čtyři, pět, tak říkají, že ten papír zničí spoustu lásky.“
„Ona to bere jako žena, ale já jako chlap si pamatuju, že mně se to stalo dvakrát, že jsem se z lásky stal majetkem. Máte papír, ne že spolu žijete, protože spolu chcete žít, ale protože na to máte papír,“ nastínil zpěvák své nemilé zkušenosti.
Jaruška se nicméně nenechává rozhodit a dle jejího názoru svatba prostě bude, ať už dříve, nebo později. O tom, jak moc vztahu věří, ostatně vypovídá i skutečnost, že aby mohla s Vaškem bydlet, odešla z práce, v níž strávila celých 52 let.
Veselce by přitom nic nebránilo ani co se týče přijetí v rodině: Vaškova dcera Eva si Jarušku prý rychle oblíbila: „Evička za námi přijela, a tak jsem jí Jarušku představil. Byla pozitivní a teď, když mi něco napíše, tak napíše i pozdravuj Jarušku,“ prozradil.
Těžko ale říct, zda bude přáno, protože termín svatby už dvojice dokonce měla, ale musela ho zrušit z bolestivého důvodu: „Měli jsme termín, ale do toho přišlo úmrtí mé maminky a všechno se to nakupilo, takže jsme to všechno posunuli. A teď začala sezona, takže je tu hodně práce a úplně jsme to odsunuli. Když budeme zdraví, tak příští rok,“ uvedla Jaruška pro magazín Expres.