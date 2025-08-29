Dnes je pátek 29. srpna 2025., Svátek má Evelína
29. 8. 2025 – 7:10 | Magazín | Jana Strážníková

Zákroku nelitovala ani vteřinu. Zuzana Belohorcová: "Bylo to mé nejlepší životní rozhodnutí"
zdroj: Profimedia.cz
Svůdná moderátorka si nechala odstranit implantáty a výsledek si nemůže vynachválit.

Sexy moderátorka Zuzana Belohorcová už před nějakou dobou oznámila rozhodnutí, po němž se nad horami, údolími, lesy, v průrvách, roklích i nad širými pláněmi rozlehl pláč Karlose Vémoly. A dalších milionů horňáků, kteří mají rádi vylepšené výstřihy, samozřejmě.

Zuzana se totiž rozhodla zbavit prsních silikonových implantátů.

Zákrok už podstoupila a z výsledku je upřímně nadšená: „S odstupem pár dní se musím přiznat, že to bylo jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí za poslední dobu,“ napsala na sociálních sítích.

„S přibývajícími lety se mění i naše životní priority, hodnoty a také to, jak vnímáme sami sebe, své tělo a své potřeby. Jedna věc je zdravotní stránka, která by měla být vždy na prvním místě,“ pokračuje.

„Neméně důležité jsou ale i neustále se měnící trendy a skutečnost, že bujnému dekoltu už odzvonilo – stále více žen se přiklání k přirozenému a přirozenějšímu vzhledu,“ myslí si.

„Dostala jsem od vás tisíce povzbuzujících a děkovných zpráv, že jsem pro mnohé z vás velkou inspirací a motivací, protože jsem se k tomuto rozhodnutí odhodlala. Dámy, především – je to naše tělo, naše rozhodnutí, naše pravidla a naše potřeby. Je to hlavně o tom, jak se cítíme. S implantáty, nebo bez,“ zakončila.

