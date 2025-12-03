Zapomněl heslo ke své vlastní ruce. Teď je z něj nejzbytečnější kyborg na světě
3. 12. 2025 – 11:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kouzelník a biolog Zi Teng Wang si nechal do ruky implantovat RFID čip jako futuristickou rekvizitu, ale po letech zjistil, že zapomněl heslo, které k němu dává přístup. Z neškodného experimentu se tak stala bizarní osobní dystopie o tom, co se stane, když se technologie uvnitř těla zamkne před svým vlastním majitelem.
Když si kouzelník a molekulární biolog Zi Teng Wang z amerického Missouri nechal před lety implantovat do ruky RFID čip, zdálo se mu to jako ideální spojení vědy, technologie a zábavy. V době, kdy se biohacking teprve dostával do širšího povědomí, působila myšlenka na čip v dlani jako průlomový trik, který posune kouzelnickou profesi do budoucnosti. Wang si představoval publikum v němém úžasu, když někdo z diváků přiloží telefon k jeho ruce a spustí tím nečekaný efekt. Jenže realita se ukázala být mnohem prozaičtější.
První problém nastal už u samotné techniky. Lidé nevěděli, kam přesně telefon přiložit, aby zabral RFID senzor. Scéna, která měla působit tajemně a elegantně, se tak měnila v rozpačitou hru na hledání správného místa na dlani. Někteří diváci měli RFID modul vypnutý, jiným nefungoval, a Wangův pokus zachránit situaci vlastním telefonem působil spíš neobratně než magicky. Čip, který měl být revoluční rekvizitou, se během několika představení proměnil ve frustrující zátěž.
Wang však nebyl typ, který by inovaci jednoduše vzdal. Rozhodl se čip nově využít: nejprve do něj nahrál bitcoinovou adresu, ale ta se mu v běžném životě prakticky k ničemu nehodila. Později ho napadlo odkazovat čipem na obrázkové meme uložené na platformě Imgur. Byl to drobný žert, který měl spíš pobavit přátele než sloužit ke kouzelnickým trikům. A nějaký čas to fungovalo — lidé, kteří znali jeho „vychytávku“, se bavili, když si jeho ruku oskenovali.
Jenže internet má svou vlastní životnost a nic na něm není trvalé. Po několika letech odkaz na Imgur spadl. Zmizel, znepřístupnil se, nebo byl jednoduše odstraněn. V některých zemích byl navíc přístup k Imgur omezen kvůli tamním pravidlům ověřování věku. Wang se tedy rozhodl čip přepsat. A právě tehdy se ukázala skutečná tragikomedie celého příběhu: nemohl si vzpomenout na heslo, kterým čip zamkl.
Když je vlastní tělo zamčené technologií
Wang v jednom ze svých příspěvků popisuje, že se teď cítí jako postava z malé osobní dystopie. V jeho dlani leží technologie, kterou nelze otevřít. Je zamčený zevnitř vlastního těla — ne metaforicky, ale velmi doslovně. Kamarádi znalí techniky mu potvrdili, že čip je příliš jednoduchý na to, aby existoval inteligentní způsob, jak ho hacknout. Neumožňuje obejít heslo, nelze ho resetovat. Jediný způsob, jak se do něj dostat, je dlouhý a nesmírně nepraktický: připevnit na ruku RFID čtečku a dny až týdny hrubou silou zkoušet všechny kombinace. Alternativou je chirurgické vyjmutí čipu, což však v sobě nese další rizika.
Zároveň tento případ připomíná hlubší problém, který se stává stále aktuálnější v době, kdy firmy jako Neuralink představují mozkové implantáty široké veřejnosti. Jak se vypořádat s technologiemi uvnitř těla, když se přístupové systémy rozbijí, hesla zapomenou, výrobce přestane existovat nebo služba zmizí z internetu? U běžné elektroniky stačí obnovit heslo, stáhnout update nebo kontaktovat podporu. U zařízení implantovaných pod kůži je však chyba — někdy úplně obyčejná lidská chyba — najednou mnohem vážnější.
Wang vystupující jako Zi the Mentalist své trápení popisuje se smyslem pro humor. Je zkušeným biologem, fascinovaným hranicí mezi tělem a technologií, a zároveň kouzelníkem, který ví, jak význam mají příběhy a efekty. Zapomenuté heslo k vlastní ruce se ale stalo paradoxním symbolem toho, že ani největší technologické nadšení neodstraní lidský faktor.
Není navíc sám. Podobnou zkušenost měl například novinář, který si v opilosti nechal implantovat NFC čip, a také zapomněl přístupový kód. Až po hodinách probírání technické dokumentace nakonec heslo získal zpět. Wang tak není první a jistě ani poslední člověk, jehož digitální budoucnost ztroskotala na zcela obyčejném problému.
Jeho příběh se snadno může stát varováním pro všechny nadšence do biohackingu. Technologie v těle může být fascinující, praktická nebo zábavná, ale jakmile vyžaduje heslo, uložený odkaz nebo softwarovou kompatibilitu, je stejně zranitelná jako každý jiný kus elektroniky. Jen s tím rozdílem, že když přestane fungovat, nejde ji jednoduše vypnout, vyhodit nebo reklamovat.
Zi Teng Wang dnes s úsměvem říká, že zapomněl heslo ke své vlastní ruce. Je to úsměv, ve kterém se mísí ironie, vědecká fascinace i praktická bezmoc. Ať už se rozhodne pro chirurgické řešení nebo dlouhé brute-force odemykání, jeho čip zůstane připomínkou, že cesta k propojení člověka a technologie může být plná nečekaných a někdy i komických překážek.