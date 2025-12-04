Tajné slevy, o kterých vám v obchodech neřeknou
4. 12. 2025 – 9:53 | Magazín | Anna Pecena
Po městě existují desítky obchodů, kde senioři platí méně – jenže se to veřejně neuvádí. Malé optiky, obuvnictví i prodejny zdravotních pomůcek mají skryté slevy, o kterých se dozví jen ten, kdo se zeptá. Právě v zimě dokážou výrazně snížit cenu brýlí, teplé obuvi nebo zimních pomůcek.
Skryté výhody v menších optikách
Největší úlovky čekají v lokálních optikách, kde často funguje nepsané pravidlo: kdo se zeptá, ten ušetří. Tyto rodinné podniky slevy běžně nenabízejí na cedulích, ale drží je připravené pro seniory nebo dlouhodobé zákazníky. Sleva bývá 5 až 20 procent, výjimkou nejsou ani služby zdarma, například seřízení nebo vyčištění brýlí.
V zimě má tato úspora ještě větší hodnotu. Šero, mlhy a kluzké chodníky dělají z kvalitního vidění nutnost. Přitom právě menší optiky mívají nižší základní ceny než velké řetězce, takže neveřejná sleva může znamenat opravdu znatelné snížení výdajů.
Jako dobrý rozcestník mohou posloužit přehledy partnerských optik v programu Senior Pas.
Místa, kde se sleva objeví až po otázce
Nejde jen o optiky. Neveřejné seniorské slevy jsou rozšířené u malých prodejen zdravotnických pomůcek, v obuvnictvích, u ševců nebo v menších elektroprodejnách. Podniky je neuvádějí záměrně – buď se bojí přívalu zákazníků, nebo si chtějí udržet osobní přístup pro místní.
Stačí ale jednoduchá věta: máte nějakou slevu pro seniory? Překvapivě často se objeví sleva 10 procent, zvýhodnění na konkrétní zboží, případně drobná služba zdarma. V zimních měsících to ocení každý: teplá obuv, ortopedické vložky, deky, ohřívače nebo zimní pomůcky mohou být díky tomu mnohem levnější.
Pro inspiraci, kde se takové podniky mohou nacházet, dobře poslouží katalog Karty seniora Praha 3, který zahrnuje mnoho malých obchodů a služeb:
Proč jsou tyto slevy tak tajné
Důvod je prostý: malé podniky nechtějí masovou reklamu ani nápor zákazníků. Neveřejné seniorské slevy fungují na osobní bázi a spoléhají na přímý kontakt. Zároveň spousta těchto obchodů nemá ani web, takže o výhodách se dozví ten, kdo fyzicky přijde a nebojí se zeptat.
A právě v tom je jejich síla. V zimě, kdy se výdaje zvyšují, může jedna nenápadná otázka ušetřit stovky korun. Stačí překročit práh a říct si o ni.