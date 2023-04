Tady nezemřeme, přijdou pro nás, říkal Kellner. Dvě hodiny po pádu helikoptéry ještě žil

Kdysi nejbohatší Čech Petr Kellner byl po havárii vrtulníku na Aljašce v březnu 2021 nejméně dvě hodiny živý a snažil se uklidnit dalšího přeživšího, Davida Horvátha. Aljašský deník Anchorage Daily News píše, že to řekla Horváthova advokátka.

The family of a Czech billionaire killed in a 2021 heli-skiing crash is suing the Alaska helicopter company, lodge and guiding service involved, alleging his death was caused by negligent monitoring and response that delayed rescue. https://t.co/W0kPuzLm3m