Systém zdravotního pojištění má trhliny, varují odborníci. Dle ministerstva to není tak zlé

Odolnost systému veřejného zdravotního pojištění v Česku je ve střednědobém výhledu v případě negativního vývoje ekonomiky nedostatečná. Nicméně v hodnocení zdravotně pojistných plánů na rok 2019 vycházejí zátěžové testy lépe než v minulých letech, a to díky navýšení rezerv pojišťoven v posledních dvou letech, uvedlo ministerstvo financí v reakci na v úterý zveřejněnou studii Vysoké školy ekonomické (VŠE), podle které výdaje systému rostou výrazně rychleji než příjmy.

Podle analýzy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické o zdravotních pojišťovnách, jejíž výsledky dnes v Praze představili autoři Štěpán Křeček a Karina Kubelková, český systém zdravotního pojištění není připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi.

"Systém nebyl schopen za dobu ekonomického růstu vytvořit rezervy a je naprosto nepřipravený v případě, že se ekonomická situace v ČR začne zhoršovat," uvedl Křeček. Podle něj řada zdravotních pojišťoven nemá rezervu ani na měsíc. V ČR přitom funguje sedm zdravotních pojišťoven.

Podle ministerstva financí se však míra rezerv nyní blíží žádoucímu stavu, i když ještě není optimální. "MF tedy aktuálně konstatuje, že střednědobá odolnost systému veřejného zdravotního pojištění se zvýšila a systém by některé typy recesí byl schopen ustát bez snižování kvality a dostupnosti péče a bez vzniku závazků po lhůtě splatnosti. Záleželo by však na hloubce a délce případného hospodářského propadu," uvedlo MF.

Ministerstvo financí analýzu veřejného zdravotního pojištění zpracovává několik let a zpravidla bývá součástí vládního materiálu týkajícího se hodnocení výročních zpráv zdravotních pojišťoven a hodnocení jejich zdravotně pojistných plánů.

Studie VŠE vycházela z odhadovaných ukazatelů pro letošní rok. Příjmy systému zdravotního pojištění by letos měly činit 297,2 miliardy korun. Proti loňsku by tak měly být o 5,6 procenta vyšší. Výdaje by měly být 295,4 miliardy, meziročně by se tak měly zvednout o 7,3 procenta. Péče o jednoho pojištěného by měla vyjít v průměru na 28.190 korun.

Do českého zdravotnictví putuje asi 7,3 procenta HDP. V Německu je to 11,3 procenta, ve Švédsku a Francii 11 procent. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 procenta.