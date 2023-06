Systém dávek se uprchlíkům neotevře, zůstane humanitární dávka

Ministerstvo práce přehodnotilo původní záměr a Česko od ledna svůj systém dávek uprchlíkům z Ukrajiny neotevře. Důvodem je možný dopad na úřady práce i na výdaje. Dál se bude poskytovat humanitární dávka, a to podle uprchlíkova příjmu a zranitelnosti.

Jak dále řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), podpora uprchlíků se má od července upravit. Peníze od státu budou dostávat jen uprchlické domácnosti, které budou mít nižší příjem než životní minimum a stanovené náklady na bydlení.

Záměr zpřístupnit uprchlíkům od příštího roku běžný systém dávek oznámil Jurečka v únoru. Umožnit to mělo zjednodušení dávek i digitalizace. Humanitární dávka se měla přestat vyplácet. Lidé s vízem k ochraně by tak mohli stejně jako ostatní žádat o dávky státní sociální podpory či hmotné nouze.

„Přehodnotili jsme to. Neumožníme od 1. ledna vstup do českého sociálního systému. Budeme chtít pokračovat v principu, který je v rámci podpory na ubytování a humanitární dávky nastavený dneska,“ uvedl Jurečka. Překlopení uprchlíků do dávkového systému by se podle něj „procesně a administrativně“ nezvládlo. „Dívali jsme se na vyhodnocení dopadů na počty lidí, dopadu na fungování úřadů včetně dopadů na výdajové stránce rozpočtu. Zůstaneme v tomhle principu (humanitární dávky), který samozřejmě drobně ještě upravíme na základě poznatků v letošním roce,“ řekl ministr.

V květnu úřady práce vyplatily 71 700 humanitárních dávek. Počet klesá. Solidárním domácnostem stát poslal 17 700 příspěvků na ubytování uprchlíků. Na začátku dubna pobývalo v Česku podle údajů ministerstva vnitra 325 700 lidí s vízem k ochraně. Z nich 28 procent byly děti, čtyři procenta tvořili senioři, dvě třetiny lidí v aktivním věku představovaly ženy. Příchozím, kteří mohou pracovat, stát hradí nouzové ubytování v zařízeních pět měsíců.

Humanitární dávka se zavedla loni. Lidé s vízem k ochraně dostávali 5000 korun na pořízení potřeb pro začátek života v Česku. V případě potřeby pobírali dávku ještě v dalších měsících. Později se podpora snížila na životní minimum, pro dospělé činí 4860 korun a pro děti 3490 korun. Senioři, postižení a mladší školáci ale mají částku vyšší. Dávku také nezískají lidé v nouzovém ubytování se stravou a hygienickými potřebami.

Od července se má humanitární dávka podle životního minima poskytovat prvních pět měsíců. Poté se do ní mají zahrnovat i státem stanovené náklady na bydlení. Výše podpory se vypočítá tak, že se od minima a nákladů odečte uprchlíkův příjem. Organizace na pomoc uprchlíkům varují, že je podpora nízká a bude obtížné z ní vyžít a uhradit bydlení. Poukazuje na to i vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny mají v zemích EU dočasnou ochranu zatím do konce března příštího roku. Sedmadvacítka rozhodne o dalším postupu. „Pokud se prodlouží institut dočasné ochrany, což vypadá, že ano, tak v tomhle modelu (humanitární dávky) budeme pokračovat dál,“ řekl ministr. Nevyloučil další úpravy v příštím roce.

Česko podpoří prevenci migrace v Turecku a Tunisku dary ve výši 37,5 mil. Kč

Česko podpoří prevenci nelegální migrace do Evropské unie v Turecku a Tunisku dary v celkové hodnotě 37,5 milionů korun. Podporu z programu Pomoc na místě schválila dnes na návrh ministerstva vnitra vláda, informoval úřad v tiskové zprávě. Dary ve stejném objemu schválil kabinet i v březnu, určeny byly na podporu bezpečných zón pro nezletilé děti bez doprovodu na řeckých ostrovech, další mířily do Jordánska a Libanonu.

V Tunisku podpoří Česko projekt Mezinárodní organizace pro migraci, který má za cíl podporu dobrovolných návratů migrantů do zemí původu. Ministerstvo v té souvislosti uvedlo, že centrální středomořská migrační trasa do Itálie zažívá od počátku roku 2023 enormní nárůst počtu migrantů o více než 230 procent v porovnání s předchozím rokem.

Podporu Tuniska připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s Itálií jako součást tzv. dobrovolného solidárního mechanismu. „Jako nejefektivnější forma pomoci se nám osvědčilo pomáhat tam, kde se s problémy skutečně potýkají. V konečném důsledku tímto způsobem snižujeme migrační tlak na Evropu,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Zbývajících 12,5 milionu korun podpoří uprchlíky a místní komunity postižené ničivým zemětřesením v Turecku, které si začátkem letošního února vyžádalo jen v této zemi přes 50 000 mrtvých. Dar má za cíl pomoci se zajištěním ubytování a základních potřeb uprchlíků, kteří v důsledku zemětřesení přišli o střechu nad hlavou a živobytí, uvedlo vnitro.

Programy vnitra na prevenci nelegální migrace fungují nepřetržitě od roku 2015. Z programu Pomoc na místě se udělují peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Příjemci příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace, napsalo vnitro.