Superměsíc v Beranu: Emoce, odvaha a nový směr pro všechna znamení
3. 11. 2025 – 10:39 | Magazín | Natálie Kozak
V noci z 5. listopadu se na obloze objeví největší superměsíc roku. „Lovcova luna“, jak se mu říká podle staré indiánské tradice, rozzáří nebe a otevře období, kdy světlo i tma hrají o nadvládu. Astronomicky výjimečný jev bude zároveň astrologickým portálem pro nové začátky i uzavření starých kapitol.
Lovcova luna: síla, která prosvítí temnotu
Superměsíc nastává ve chvíli, kdy se Měsíc ocitá nejblíže Zemi- v perigeu. V noci z 5. listopadu 2025 se tak bude zdát větší a zářivější než kdy jindy, a to i přesto, že rozdíl pouhým okem sotva postřehneme. Jeho energie však bude cítit všude: v těle, v náladách, v myšlenkách.
Tento úplněk proběhne ve znamení Berana, ohnivého vládce odvahy a činu. A právě proto může přinést nejen sílu, ale i neklid. Odborníci upozorňují, že dny kolem superměsíce mohou být provázené impulzivitou, netrpělivostí či nespavostí. Oheň Berana totiž probouzí vášeň, ale i výbušnost.
Na druhé straně však Měsíc nabízí prostor k velkému průlomu. Ti, kteří se dokážou zklidnit a proměnit vnitřní tlak v tvořivost, mohou pocítit nečekaný příval inspirace, vnitřní síly i jasného směru.
Jak využít energii superměsíce
Lovcova luna je časem zúčtování i nového startu. Vhodné je:
- ukončit to, co vás dlouho svazovalo
- odpustit sobě i druhým
- udělat si pořádek v prostoru i v myšlenkách
- uvolnit prostor pro to, co má přijít.
Dva dny před a po úplňku se doporučuje omezit impulzivní rozhodnutí, finanční výdaje a fyzickou zátěž. Tělo i mysl reagují citlivěji, proto je lepší zpomalit a vnímat, co Měsíc napovídá.
Co přinese superměsíc jednotlivým znamením
Beran Lovcova luna je váš element. Otevírá dveře k odvážným krokům, které jste dosud odkládali. Nejednejte však bez rozvahy, síla, kterou cítíte, je obrovská, ale stejně tak i riziko přepětí.
Býk
Zastavte se a dýchejte. Vaše stabilita bude zkoušena, ale pokud zachováte klid, může právě teď přijít jasnost v osobních vztazích. Vše si dobře promyslete a nevstupujte do zbytečných sporů.
Blíženci
Vaše mysl bude přetížená informacemi. Dopřejte si ticho, méně komunikace a více snění. Meditace nebo krátká samota vám pomůže obnovit energii.
Rak
Nepředvídatelnost superměsíce vás může vyvést z rovnováhy, ale i probudit odvahu k velkým změnám. Naslouchejte intuici, ne rozumu.
Lev
Oheň Berana s vámi rezonuje. Využijte tuto vlnu pro pracovní či osobní růst. Vaše charisma teď doslova září, ale nezapomeňte být i laskaví.
Panna
Vaše energie se přesouvá do oblasti vztahů. Otevřete se romantice, buďte kreativní. Někdo si zaslouží vaši pozornost.
Váhy
Měsíc vás vede k bilanci. Zamyslete se, kde ztrácíte rovnováhu, a co můžete pustit. Je to ideální doba na očistu mysli i domova.
Štír
Síla úplňku vám může zamotat hlavu. Přeměňte vzedmuté emoce v tvořivou energii- malujte, pište, tvořte. Co se narodí pod Lovcovou lunou, má sílu vydržet.
Střelec
Přichází šance, která může změnit váš směr. Nebojte se vykročit mimo komfortní zónu. Nabídka nebo nápad, který se objeví kolem 8. listopadu, stojí za pozornost.
Kozoroh
Vaše výkonnost poroste, ale dbejte na hranice. Pracujte s rozumem i srdcem, i klid je produktivní.
Vodnář
Potřebujete očistu. Přestavte prostor, vyhoďte, co stagnuje. S každým uvolněným místem se rozsvítí nová inspirace.
Ryby
Měsíc vám dává dar empatie a diplomacie. Pokud řešíte spory, právě teď je čas na usmíření a jemnost.
Lovcova luna volá po odvaze i klidu
Superměsíc v listopadu nebude jen vizuální podívanou, ale i pozvánkou k vnitřnímu přerodu. Tam, kde se setkává světlo s temnotou, vzniká prostor pro růst i pro klid.