Střílet, či nestřílet v Karlových Varech?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Co zvládne jedna hloupá reklama na facebooku? Třeba vzbudit kontroverze kolem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a rozjet ostrou diskusi, kde ani jedna strana nešetří emocemi.

Řeč je o momentálně našláplé kauze kolem sponzorování MFF v Karlových Varech společností Česká zbrojovka, která se původně rozjela především na českých sociálních sítích, ale ve velkém se přelila i do médií. Zbrojovka sice festival nesponzoruje prvním rokem, jak se ale ukázalo, spousta lidí o její přítomnosti mezi sponzory akce neměla doteď sebemenší ponětí.

To se ale změnilo poté, co internetem začala kolovat dost nešťastná dvojsmyslná reklama České zbrojovky, ohánějící se anglickým heslem "we love shooting", které se do češtiny dá přeložit jako "milujeme natáčení", ale rovněž jako "milujeme střílení". Heslo pak doprovází fotka ruky držící malou kameru hezky s prstem na "spoušti", která poněkud nepříjemně evokuje hodně "trigger happy" střelce.

Ono kdyby Česká zbrojovka byla firma, která by prodávala zbraně výhradně pro sportovní a rekreační střelbu, nebylo by heslo o lásce ke střílení asi problém. Ve chvíli, kdy se ale jedná o obrovskou společnost, která ve velkém prodává zbraně armádám, policejním složkám a dalším, u nichž se spíš předpokládá, že zbraň použijí z nutnosti, a ne proto, že by milovali střílení, tak si člověk musí klepat na čelo.

Ve výsledku je to vážně hodně nevkusná reklama, aspoň tedy ve spojení s tak prestižní a vážnou akcí, jako je MFF KV. Kdyby Česká zbrojovka se stejným plakátem podporovala třeba takový Festival otrlého diváka, nedalo by se proti tomu namítat skoro nic. Rovněž těžko říct, jestli to byl od zbrojovky jen vyčůraný tah, jak provokativní reklamou upoutat pořádnou pozornost, nebo jestli si tam její nevhodnost vůbec neuvědomují. Ta druhá možnost je výrazně děsivější.

Chudáci nosorožci!

Každopádně tenhle jeden opravdu nepovedený plakátek odstartoval slušné haló poté, co ho z facebookového profilu České zbrojovky (kde visel od půlky června a prakticky nikdo si ho nevšiml) přesdílel během minulého týdne samotný karlovarský festival na svůj facebook. Reklama si tehdy vysloužila takovou vlnu ostré kritiky, že byla nakonec ze stránky MFF KV smazána - a kauza byla na světě.

Lidé začali postupně upozorňovat na nejrůznější kontroverze kolem České zbrojovky, a označovat tak přijímání peněz festivalem za neetické. Reklamy se chytila například iniciativa STOP IDET, která původní obrázek s kamerou upravila a začala upozorňovat na to, že afričtí pytláci mají v oblibě pušky z České zbrojovky, a na to, že společnost dodávala zbraně egyptské juntě.

To první je pochopitelně slušná podpásovka. Obviňovat Českou zbrojovku z toho, že si její zbraně oblíbili pytláci, prostě není fér a strašit vyhubením ohrožených nosorožců je v tomto případě jen laciné citové vydírání.

Dodávky zbraní do Egypta po krvavém potlačení demonstrací v roce 2013, na které v minulosti upozorňovala například Amnesty International, už je ale výrazně diskutabilnější a je naprosto pochopitelné, že za to Českou zbrojovku někdo kritizuje.

Filmařská zloba

Toho se nakonec chytlo i takřka čtyřicet českých a slovenských filmařů v čele s režisérkou Terezou Nvotovou, kteří organizátorům festivalu poslali v neděli (tedy den před jeho zahájením) otevřený dopis odsuzující spolupráci s Českou zbrojovkou.

"Podle informací, které přinesly organizace monitorující vývoz zbraní z ČR, tento oficiální sponzor festivalu v minulosti vyvážel svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy, a vydělával tak na porušování lidských práv," stojí mimo jiné v dopise, který pak končí slovy "mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější největší oslavy filmu v České republice".

Sama Nvotová v rozhovoru pro DVTV zmínila, že pokud zůstane Česká zbrojovka sponzorem festivalu, tak příští rok se na akci neobjeví. Přiznala rovněž, že doteď neměla tušení, že společnost MFF KV sponzoruje.

Úsměvné pak také je, že filmaři se sice navážejí do České zbrojovky, protože vyvážela svoje zbraně "do nedemokratických zemí s represivními režimy", ale proti tomu, že je mezi sponzory i společnost Czechoslovak group, jejíž těžká technika slouží třeba v Saúdské Arábii, se nijak neozvali.

Organizátoři festivalu se své spolupráce se zbrojovkou pochopitelně zastali, i když poněkud generickým marketingovým textem, jenž se prakticky vyhýbá tématům, na která narážejí filmaři. Stojí v něm třeba nemastné neslané: "Vedení MFF KV si váží spolupráce s tradičními českými firmami, jakou je i Česká zbrojovka, které poskytují nezbytnou podporu pro zachování kvality filmového festivalu pro všechny návštěvníky a také vytvoření filmařské platformy, která otevírá desítkám tvůrců cestu k další umělecké realizaci."

Souboj marnosti

V reakci na filmaře a další kritiky ale pochopitelně ze svých děr vylezli i zapřísáhlí zastánci bouchaček a internetová diskuse se z většiny strhla do stereotypního a naprosto nepřínosného střetu vyhroceně ustrašených odpůrců zbraní a fanatických milovníků střelby.

Mimochodem - v těchto "diskusích" je fascinující, jak spousta lidí člověka, kterému vadí zbraně, automaticky považuje za levičáka, a naopak příznivec střelných zbraní bývá ihned prohlášen za pravičáka. Zvláštní.

Jak to tak bývá, na sociálních sítích se začaly ve velkém kupit emoce. Velká část příznivců zbrojovky začala třeba útočit na filmaře, kteří si podle jejich názoru nemůžou hrát na morální autority, když se v Karlových Varech jen ožírají (jako by na alkoholu bylo něco špatného). A internet byl plný řady podobných stereotypů, kterými se na umělce často útočí.

Z celebrit se pak České zbrojovky zastal třeba Petr Čtvrtníček, který na její podporu natočil video a pozval v něm své kolegy "signatáře" z Karlových Varů na střelnici.

Uvidíme, jakou bude mít celá kauza dohru a jestli nakonec nějak ovlivní podobu karlovarského festivalu v příštím roce. Zatím to spíš vypadá, že se oba názorové proudy navzájem hrotí do větších a větších extrémů. Každopádně se člověk až diví, co dokáže způsobit jedna reklama na facebooku, i když opravdu hodně pitomá.