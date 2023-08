Stiborek má jednu z nejpřísnějších prověrek, hájí šéfa IKEMu Válek. Není to pravda

Ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek má podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jednu z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Řekl to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády. Podle informací serveru Seznam Zprávy od mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba a bývalého ředitele NBÚ Dušana Navrátila má však Stiborek pouze nejnižší prověrku udělovanou NBÚ.

Informace Seznam Zpráv o Stiborkově byznysu s úvěry s vysokými úroky ministerstvo podle Válka prověřuje a podle výsledku rozhodne. V etické a morální rovině situace ministra nesmírně mrzí, nevidí ale důvod o tom přímo se Stiborkem mluvit, řekl.

„Pan ředitel má jedny z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu a takových ředitelů je opravdu málo,“ uvedl Válek. Stiborek nastoupil do čela IKEM v roce 2018, o rok později tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) po ředitelích ministerstvem řízených nemocnic žádal bezpečnostní prověrku, většina z nich o ni požádala.

„Prověrky jsou extrémně složité a ne každý ředitel je získal, musel jsem je proto odvolat. Mimo jiné hodnotí původ majetku a způsob, jakým k tomu majetku přišel. Hodnotí to, zda člověk, který toho ředitele dělá, je z hlediska bezpečnosti státu v pořádku,“ doplnil Válek.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Jakob řekl Seznam Zprávám, že šéf IKEM Stiborek má od NBÚ jen „doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby k výkonu tzv. citlivé činnosti“. Bývalý ředitel NBÚ Navrátil uvedl pro server v obecné rovině, že tento doklad je na úrovni bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. Nižší úroveň prověrky je už pouze stupeň vyhrazený, který ovšem neuděluje NBÚ, ale sama instituce, v níž je konkrétní funkcionář zaměstnaný.

Před udělením dokladu o bezpečnostní způsobilosti NBÚ podle Navrátila standardně jen prochází evidence. Pokud v nich nenarazí na problém, doklad udělí a není už většinou prověřována nezávadnost blízkého okolí žadatele. Stiborek podle serveru na otázky ke své prověrce nereagoval.

Podle Seznam Zpráv si Stiborek vydělal v posledních letech desítky milionů korun díky půjčování peněz na horentní úrok a s vysokými smluvními pokutami. Není také podle nich zřejmé, kde vzal 57 milionů korun na začátek tohoto podnikání. Stiborek místo ředitele IKEM obhájil letos v květnu, podle Válka měl daňová přiznání, kde byly toky peněz jasné. „On toto v té době nedělal, tuto činnost,“ řekl ministr.

Ministerstvo ale podle něj informace z médií prověřuje. „Ne všechny jsou úplně přesné,“ uvedl. V daném případě podle něj zřejmě nejde o trestněprávní rovinu. „Kdybychom se bavili o morální stránce, o etice, tak mě to nesmírně mrzí,“ dodal.

IKEM je podle Válka jednou z nejlépe hospodařících fakultních nemocnic. „Je to ředitel, za kterým stojí odborová organizace, stojí za ním zaměstnanci. Dvakrát zvítězil naprosto suverénně v konkurzech,“ řekl ministr. V červenci média informovala o Stiborkových sporech se zaměstnanci. Přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk, který byl jedním ze Stiborkových protikandidátů do čela IKEM už v roce 2018, byl vedením kritizován za to, že odmítl spolupracovat na programu transplantací ledvin se Slovenskem.

Další potíže v IKEM byly podle Seznam Zpráv s nakoupenými drahými srdečními pumpami, kterým před využitím skončila exspirace. Situaci na předním českém zdravotnickém pracovišti řešil na uzavřeném jednání senátní výbor pro zdravotnictví, ministr a při návštěvě IKEM i premiér Petr Fiala (ODS). Také nová zjištění týkající se Stiborka označil v pondělí premiér za závažná a žádá co nejrychlejší vyjasnění situace.