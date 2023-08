Na radách s národní bezpečností se šetřit nesmí: Pojar dostane k ruce další dva úředníky

Zřízení dvou pracovních míst v nově vzniklém útvaru poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara schválila na dnešním zasedání vláda. Schválení materiálu potvrdil na tiskové konferenci po zasedání ministrů premiér Petr Fiala (ODS). Místa mají na úřadu vlády podle materiálu předloženého ministerstvem vnitra vzniknout od září. Na platy úředníků vyčleňuje návrh 831 000 korun.

Post poradce pro národní bezpečnost zřídil Fialův kabinet od začátku letošního roku. Obsadil ho dosavadní poradce premiéra Pojar. Poradce pro národní bezpečnost působí při úřadu vlády a odpovídá premiérovi. Jeho jmenování i odvolání náleží vládě. Podle programového prohlášení vlády jde o nadresortního koordinátora pro záležitosti hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik.

Pozici posléze dál legislativně ukotvila novela branné legislativy, která nabyla účinnosti koncem července. Podle té je současně poradce tajemníkem Bezpečnostní rady státu.

Fiala dnes potvrdil, že materiál vláda schválila. Zdůraznil přitom, že Pojarova funkce je extrémně důležitá, což by platilo i v lepší bezpečnostní situaci, než je nyní. „Šetření (ve státní správě) je naše priorita a také ji realizujeme. Celkově jsme snížili počet úředníků zhruba o 800 a dostali jsme se na úroveň roku 2016. Výrazně zefektivňujeme státní správu. To ale neznamená, že nemůžeme tam, kde je to potřeba, místa navýšit,“ řekl.

Na základě dnes schválené tzv. systemizace bude mít Pojar od září k dispozici dva lidi v novém útvaru poradce pro národní bezpečnost, zařazeni budou ve 13. a 16. platové třídě. „Na pracovním místě výkonného tajemníka poradce pro národní bezpečnost budou vykonávány činnosti komplexně podporující a zajišťující hlavní aktivity poradce pro národní bezpečnost,“ stojí v návrhu.