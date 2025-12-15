Křetínský to znovu dokázal! Miliardář polyká největší autobazar v zemi
15. 12. 2025 – 12:16 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Českým byznysovým rybníkem právě otřásla pořádná rána. Jeden z nejvlivnějších hráčů na trhu, miliardář Daniel Křetínský, opět roztahuje svá křídla a tentokrát zamířil do garáží statisíců Čechů. Jeho investiční skupina EP Equity Investment totiž ulovila skutečně tučnou kořist – stoprocentní podíl ve společnosti Aures Holdings. Pokud vám tento název nic neříká, vězte, že jde o matku nejznámější sítě autobazarů AAA Auto. Energetický a mediální magnát tak nově bude rozhodovat o tom, kde a za kolik si koupíte svou příští ojetinu.
Miliardová transakce pod rouškou tajemství
Křetínského hlad po nových akvizicích je pověstný a zdá se, že nákupní horečka druhého nejbohatšího Čecha nekončí. Do jeho impéria nyní spadne nejen všudypřítomné „Áčka“, ale i značky Mototechna a Auto Diskont. Původním majitelem byl fond Abris Capital Partners, který se nyní pakuje ze scény. Ačkoliv se v pátek obě strany pochlubily podpisem smlouvy, tu nejšťavnatější informaci si nechaly pro sebe. Kolik Křetínský za tento gigant zaplatil? To zůstává přísně střeženým tajemstvím, o kterém si vrabci na střeše mohou jen špitat. Jisté však je, že nešlo o drobné.
Aures Holdings není žádný otloukánek, ale stroj na peníze. Jen loni firma zvýšila tržby o solidních 11 procent na závratných 1,25 miliardy eur, což v naší měně dělá přes 31 miliard korun. Provozní zisk? Ten vystřelil skoro o 68 milionů eur nahoru. Ročně tahle mašina „otočí“ na klíčových trzích v Česku, na Slovensku a v Polsku kolem 110 tisíc aut. Křetínský tak kupuje slepici, která snáší zlatá vejce.
Co to znamená pro obyčejné řidiče?
Zatímco v kancelářích bouchají špunty od šampaňského, zákazníci se ptají, co bude dál. Bude se měnit logo? Zdraží ojeté Fabie? Prozatím zůstává vše při starém. Transakci ještě musí posvětit antimonopolní úřady, což je obvykle jen formalita, ale do té doby Aures Holdings pojede v zajetých kolejích.
Nový majitel se však netváří, že by chtěl dělat revoluci, spíše si mne ruce nad zavedenou značkou. Investiční manažer EP Equity Investment Petr Kudela k obchodu uvedl: „Vážíme si možnosti navázat na rozvoj více než třicetileté historie značky AAA Auto a pětasedmdesátileté tradice značky Mototechna, které dohromady obsloužily již přes tři miliony zákazníků.“
Impérium se rozrůstá
Pro Křetínského je to další zářez na pažbě. Podle magazínu Forbes sedí na majetku v hodnotě 284 miliard korun a jeho záběr je neuvěřitelný – od energetiky přes média až po fotbalovou Spartu. Nyní k tomu přidává i ojetá auta. Jeho firma EP Equity Investment se specializuje na dlouhodobé investice a v portfoliu má aktiva za více než 60 miliard korun. Zdá se, že ať už v Česku sáhnete na cokoliv, je velká šance, že to alespoň z části patří právě jemu.