Hrobníkovi z lopaty! Slavný moderátor prodělal těžký kolaps: "Během dvou minut všechno v nenávratnu"
25. 11. 2025 – 11:26 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený moderátor přiznal, že opravdu nechybělo moc.
Davy fanoušků drží pěsti, aby se slavný moderátor Patrik Hezucký brzy uzdravil. Není ale sám, koho zradilo zdraví: Jeho dobrý kamarád Miloš Pokorný ale jen tak mezi řečí mimochodem prozradil, že nedávno zkolaboval tak, že mohlo být po všem.
„Jsou věci, které se nedají naplánovat. S naším podcastem Lepší už to nebude jsme skončili v pátek sedmého listopadu vystoupení v Divadle U Hasičů a já se už v sobotu ráno odvezl na pohotovost a až do čtvrtka jsem byl na jednotce intenzivní péče s trombózou a oboustrannou plicní embolií,“ prozradil jako by se nechumelilo uprostřed rozhovoru o práci pro eXtra.cz.
„Takže my oba s Patrikem padli za vlast,“ smál se.
„Menší trombózu jsem měl už dřív, ale vnímal jsem to teď jinak. V divadle jsme byli v podstatě celý den. Asi jsem si to tím dodělal. Po představení jsme si na závěr dali ještě skleničku. A ráno jsem se probudil a měl jsem levou nohu jak Karlos Vémola,“ popisuje moderátor s humorem.
V tu chvíli mu ale nejspíš do smíchu moc nebylo: Problémy podobného rázu mohou člověka úplně bez problémů i zabít.
„Byla to jiná trombóza, než jsem byl zvyklý, protože najednou jsem měl jakoby úplně zapálenou nohu a vůbec jsem necítil chodidlo,“ vyprávěl Miloš.
„Mám i jiné neduhy, ale doktor mi řekl, že na svůj věk mám nadstandardně dobré srdce, takže tu embolii v podstatě odpružilo. Hned mi to začali rozpouštět heparinem. Zjistil jsem, že kdybych to chytil kdekoli jinde, bylo by to fatální. Nebyla by šance s tím cokoli dělat,“ dodal mrazivou informaci.
„To všechno ale říkám jen z toho důvodu, ne že bych chtěl být zajímavý, anebo se litovat, ale jen chci tím doložit, že člověk si může kdykoli cokoli naplánovat, ale během dvou minut všechno může být v nenávratnu,“ zamyslel se.
„Na ten večer jsem pořád ještě plánoval jít na motoshow, ale to se mi s tím už doktoři vysmáli, protože jediné místo, kam teď půjdu, je prý jednotka intenzivní péče. A za čtvrt hodiny mi už ředili krev a byl jsem na JIPu dalších pět dní,“ dodal.