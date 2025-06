Státní rozpočet krvácí dál. Kam poděly peníze?

3. 6. 2025 – 11:56 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Rozpočet v červených číslech navzdory vyšším daním. Stát sice vybral víc peněz než loni, ale utrácet zjevně neumí přestat. Schodek se za květen vyšplhal na alarmujících 170,5 miliardy korun.

Peníze přibývají, schodek taky

Státní rozpočet České republiky se i v květnu dál propadá do mínusu. Ministerstvo financí oznámilo, že ke konci pátého měsíce roku dosáhl schodek rozpočtu 170,5 miliardy korun. Jen za květen se tak státní kasa propadla o dalších 44 miliard korun oproti dubnovému deficitu 126,1 miliardy.

Na první pohled to ale nemusí vypadat až tak zle: oproti loňskému květnu je výsledek o téměř 40 miliard lepší. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury za to může „rozpočtová konsolidace“ a silnější příjmová stránka. Výběr daní a pojistného totiž skutečně stoupá – meziročně o 7,3 %. Stát si tak na daních polepšil o více než 25 miliard, na pojistném o dalších 23 miliard.

Daň z příjmů fyzických osob přinesla do státní pokladny o 14 % víc než loni. Může za to hlavně růst mezd a omezení některých daňových slev. U právnických osob stát získal o čtyři procenta více, daň z přidané hodnoty přinesla nárůst o 8,2 %. Ten je přičítán vyšší spotřebě domácností – tedy tomu, že Češi stále více utrácejí.

Výdaje rostou, ale ne všude

Zatímco příjmy rostly rychle, výdaje šly nahoru jen mírně – meziročně o 1,4 %, tedy o 13 miliard korun. Největší položkou zůstávají sociální dávky, na které stát vyplatil téměř 386 miliard. Z toho většina šla na důchody – 299,4 miliardy, což je prakticky stejně jako loni.

Na druhé straně stát posílá víc i na obsluhu vlastního dluhu – letos už to dělá 37,8 miliardy, tedy o více než osm procent víc než loni.

Kapitálové výdaje, tedy investice, naopak klesly o 3,4 % na 61,3 miliardy. Hlavním důvodem je menší čerpání peněz na společné projekty s EU a pokles investic ministerstva obrany. Naopak víc peněz směřovalo na dopravní infrastrukturu, kam stát poslal o téměř 14 miliard víc.

Plán ohrožen: Problém jménem školní kuchyně

Vláda si pro letošek dala cíl držet schodek pod 241 miliardami korun – což by znamenalo zlepšení oproti loňskému roku. Jenže tenhle plán má trhlinu. Kabinet chtěl od září přehodit platy nepedagogických pracovníků ve školách, jako jsou kuchařky, hospodářky či uklízečky, na obce a kraje. Sněmovna to ale smetla ze stolu.

To znamená jediné – stát bude muset tyto výdaje pokrýt sám. A to může do konce roku rozpočet pěkně rozkolísat. Příjmy sice rostou, ale bez škrtnutí výdajů může vládní konsolidační plán rychle ztratit půdu pod nohama.