Číňanům se líbilo evropské městečko, tak ho zkopírovali. Komplet a výsledek bere dech
1. 10. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hallstatt, malebná rakouská vesnička ukrytá v Alpách, okouzlila svět natolik, že si ji Čína nechala postavit znovu – cihlu po cihle, věž po věži. Jak se z pohádkového městečka stal globální fenomén a proč dnes láká stovky tisíc turistů?
Hallstatt je malé městečko v rakouských Alpách, ležící v Solné komoře (Salzkammergut) v Horním Rakousku, na břehu jezera Hallstätter See. Patří k nejmalebnějším místům celé Evropy a jeho historie sahá tisíce let zpátky.
Když se řekne Hallstatt, většině lidí se vybaví pohádková scenérie: domky přimknuté ke strmým horským svahům, klidná hladina jezera odrážející oblohu a kostelní věž, která trčí mezi štítovými domy jako z obrazu. Není divu, že tohle místo už v roce 1997 zařadilo UNESCO na seznam světového dědictví – jde totiž o kombinaci tisícileté historie těžby soli, keltských kořenů a alpské romantiky. Jenže kouzlo Hallstattu se ukázalo být tak silné, že se mu nedokázala ubránit ani Čína. A tak přišel plán, který by ještě před pár lety zněl jako šílený – postavit si vlastní Hallstatt, a to od základů, v životní velikosti.
Čína staví kopii pohádkového města
V roce 2012 investovala společnost Minmetals Land Ltd. miliardu dolarů do projektu, který nemá ve světě obdoby. V provincii Guangdong, jen půl hodiny od průmyslového Huizhou, vyrostlo na ploše přes milion čtverečních yardů cosi, co připomíná evropský sen: umělé kopce, uličky s dlážděnými kostkami, náměstí s kašnou, dřevěné domy a křesťanský kostel.
Aby byla replika co nejvěrnější, čínští architekti a urbanisté odcestovali přímo do Rakouska a dokumentovali každý detail – od říms a střech až po fontánu na hlavním náměstí. Dokonce i farní kostel byl přenesen do čínského kontextu. Celý projekt měl být původně utajený, ale zápletku prozradil jeden nešťastný architekt, který zapomněl plány v hotelu v rakouském Hallstattu. Svět tak zjistil, co se v Číně rodí.
Reakce obyvatel originálního Hallstattu byly rozporuplné. Někteří namítali, že kulturu a tradice zkrátka nelze okopírovat, jiní cítili spíše zvědavost. Starosta Alexander Scheutz se nakonec postavil k celé věci s nadhledem. V roce 2012 odletěl do Číny na slavnostní otevření a podepsal dohodu o kulturní výměně. „Byli jsme jen překvapeni, že někdo postavil malé rakouské městečko, a teď jsme hrdí, že se to stalo,“ prohlásil.
Turistický boom a světová sláva
Zatímco čínská verze Hallstattu měla sloužit především jako luxusní rezidenční čtvrť a lákadlo pro bohatší vrstvy, originál v Rakousku zažíval turistickou explozi. Paradoxně tak čínská kopie přispěla k obrovské popularitě svého „předobrazu“.
Obrat nastal i díky jihokorejskému seriálu Jarní valčík, který se natáčel přímo v Hallstattu. Najednou se malé městečko, kde v roce 2005 zavítalo jen asi padesát čínských turistů, stalo cílem tisíců cestovatelů ročně. V roce 2019 se jejich počty vyšplhaly na neuvěřitelných 100 000 zahraničních návštěvníků denně.
Instagramové šílenství jen přililo olej do ohně. Hashtag #Hallstatt má přes 700 000 příspěvků a magazín Harper’s Bazaar označil město za „nejfotogeničtější na světě“. Nejfotografovanější ulice s výhledem na jezero se stala turistickým hitem, i když denně ucpávala dopravu až čtyřmi tisíci lidí. Obavy místních nakonec vedly k omezení turistických autobusů na maximálně 50 denně.
Evropský sen na čínský způsob
Čínský Hallstatt, oficiálně nazvaný „Hallstatt See – Huizhou“, není jen turistickou atrakcí. Obklopují ho luxusní vily určené pro bohaté klienty a díky skvělé infrastruktuře je dostupný i pro běžné návštěvníky. Z Hongkongu sem jezdí vysokorychlostní vlaky, které zvládnou trasu za hodinu a čtvrt. Ze Šen-čenu je to jen půlhodina až hodina, podle spoje. Nechybí ani dálnice a letiště. Čínský Hallstatt je tak součástí širšího ekonomického regionu delty Perlové řeky – jednoho z nejdynamičtějších center celé Číny.
Podobné případy napodobování existují i jinde. V Japonsku vyrostl park připomínající nizozemskou vesnici ze 17. století, v Šanghaji stojí Thames Town, kde se procházíte mezi viktoriánskými domy a anglickými obchody. Ale žádný projekt se nemůže rovnat odvážnému kroku Číny, která si troufla zkopírovat celé rakouské město.
Hallstatt se dnes těší obrovské popularitě. Originál vítá ročně miliony turistů a jeho čínská verze slouží jako symbol prestiže i exotického evropského snu. Ať už stojíte na břehu jezera v rakouských Alpách, nebo mezi kopiemi štítových domů v Guangdongu, jedno je jisté: jméno Hallstatt se stalo světovým fenoménem, který spojuje dvě odlišné kultury tím nejnečekanějším způsobem.