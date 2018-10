Start lodě Sojuz se nezdařil, selhala nosná raketa

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Čtvrteční start lodě Sojuz MS-10 se dvěma novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se kvůli selhání jednoho motoru druhého stupně nosné rakety Sojuz-FG nezdařil. Záchranný systém loď úspěšně navedl na nouzové přistání v Kazachstánu. Posádka - ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague - je zřejmě v pořádku.

Problémy nastaly několik minut po startu. Po oddělení prvního stupně nosné rakety nastala podle ruské kosmické agentury Roskosmos "neobvyklá událost", selhal jeden z motorů druhého stupně. Následně se automaticky aktivoval záchranný systém, díky němuž se Sojuz MS-10 po balistické dráze vrátil na Zemi.

Na místo přistání 25 kilometrů východně od města Džezkazgan následně dorazily záchranné týmy i s potřebnou technikou. Podle sdělení ruského Centrálního vojenského okruhu technika nejprve modul obrátila a pak z něj oba členové posádky vystoupili. Dali při tom najevo, že se cítí normálně.

Lékaři, kteří je hned prohlédli, jejich stav označili za uspokojivý, ale podle nejmenovaného zdroje agentury TASS z kosmodromu Bajkonur "úplně dobrý není". V čem by měl problém spočívat, neupřesnil. Při návratu byli kosmonauti mimo jiné vystaveni přetížení šest jednotek G. Podle experta Olega Orlova ale toto přetížení by prověření kandidáti letů do vesmíru měli zvládnout a zvláštní hospitalizace nebo pozorování nebudou nutné.

Ovčinin a Hague jsou nyní v Džezkazganu, kde podstupují prohlídku před odletem zpět na kosmodrom Bajkonur. Šéf americké vesmírné agentury NASA Jim Bridenstine na twitteru napsal, že pak oba poletí do Hvězdného městečka u Moskvy.

Systém Sojuz se běžně vyznačuje vysokou spolehlivostí - za půlstoletí historie se při startu udály jenom dvě další nehody. Obě se obešly bez obětí na životech. První nehoda se udála v roce 1975, kdy došlo, podobně jako dnes, k přerušení mise Sojuz 18A krátce po startu.

O osm let později, v září 1983, to bylo větší drama. V září 1983 necelou minutu před vypuštěním lodi Sojuz T-10-1, která měla zamířit k orbitální stanici Saljut 7, vypukl požár nosné rakety. Kosmonauti Vladimir Titov a Gennadij Strekalov přežili díky záchranného systému, který kabinu s nimi vynesl do výšky jednoho kilometru, aby po pěti minutách dosedla čtyři kilometry od hořící rakety.





Havárie lodi Sojuz MS-10 podle zdroje z ruského kosmického programu nijak neovlivní práci ani bezpečnost posádky orbitálního komplexu. "Na stanici je dostatek zásob potravin a vody," ujistil podle agentury TASS.

Sojuz MS-10 měl u ISS přistát po zkráceném šestihodinovém letu dnes v 16:44 SELČ. Na stanici je nyní tříčlenná posádka, kterou tvoří Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst. O nezdařeném startu dvou svých nových kolegů už byli podle NASA informováni a v souvislosti s tím mění pracovní program.

Na ISS dnes mířili jen dva noví členové posádky. Volné zůstalo jedno místo vyhrazené pro ruského kosmonauta, který má mít na starosti plánované připojení nového ruského modulu Nauka. Datum vypuštění modulu se ale opět odložilo.

Ovčinin měl být ve vesmíru podruhé. Při své první výpravě strávil na oběžné dráze kolem Země 172 dní, od 19. března do 7. září 2016. Naproti tomu pro Haguea šlo o první cestu do vesmíru. Vrátit se měli za šest měsíců.