Petr Čech byl před zápasem nervózní, je ale rád, že nastoupil

Vyhrál Ligu mistrů, anglickou ligu i Evropskou ligu a přesto Petr Čech přiznal, že před zápasem za rezervu Chelsea byl nervózní. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace se totiž v derby s Tottenhamem vrátil do branky rok a půl od ukončení kariéry. Nakonec přispěl k výhře 3:2 a také uklidňoval hromadnou potyčku.

Osmatřicetiletý Čech skončil s profesionální kariérou loni v květnu, kdy shodou okolností proti Chelsea odchytal finále Evropské ligy v dresu Arsenalu. Poté u Chelsea, v jejímž dresu zažil největší úspěchy v kariéře, nastoupil jako poradce sportovního a technického úseku.

Jeho návrat do branky se zrodil jako nouzové řešení. Rezerva Chelsea totiž pro pondělní zápas Premier League 2 neměla jiného gólmana k dispozici. "Poctivě jsem se sice připravoval, za posledních 18 měsíců jsem ale neodehrál žádný zápas, takže samozřejmě nervozita před zápasem byla," uvedl Čech v nahrávce agentury Sport Invest pro média.

"Člověk když vypadne z toho zápasového rytmu, moc neví, co od sebe má očekávat, i když jde do zápasu připraven," uvedl Čech. Herní výpadek se na něm přeci jen trochu projevil. Prvnímu gólu předcházelo jeho zaváhání v rozehrávce a při druhé brance zase nejistě vyběhl.

"Začátek jsme nechytili, brzy jsme prohrávali 0:2 a ani se nám nedařilo, co jsme si před zápasem řekli, že bychom chtěli na hřišti praktikovat. Po těch dvou gólech jsme museli změnit rozestavení," uvedl. "Co se týče mě, nebyly tam ty automatismy, na které jsem byl zvyklý. Osmnáct měsíců je dlouhá doba. Od dvacáté minuty jsem se ale přizpůsobil tempu hry a pak už jsem se cítil dobře," doplnil.

"Byl jsem rád, že jsem nastoupil a pomohl týmu, do budoucna to ale na pokračování v bráně není. Každopádně utkání splnilo účel, tohle jsem přesně potřeboval, kdyby náhodou nastala nouze a musel jsem nastoupit za áčko," uvedl Čech, jenž byl pro jistotu kvůli koronavirové pandemii zapsán na soupisku prvního týmu už v říjnu.

V závěru dokonce Čech musel uklidňovat hromadnou potyčku, po které oba celky dohrávaly v deseti. "Divoký konec, jako správné derby to bylo se vším všudy. Byla tam hromadná šarvátka a červené karty, bylo moc vidět, jak každý chce vyhrát," prohlásil Čech.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci prožil v Chelsea nejúspěšnější období kariéry. Vyhrál s ní Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a Superpohár a třikrát anglický Ligový pohár.

Pro Čecha nezačal pondělní zápas ideálně. Při prvním dotyku s míčem nenašel spoluhráče a míč skončil v zámezí. Po následném rohovém kopu zůstal v pokutovém území osamocený Okedinu, který střelou po zemi českého brankář překonal. V 17. minutě inkasoval Čech gól z druhé střely na branku, když zaváhal při výběhu na centrovaný míč a Scarlett jej hlavičkou přeloboval.

Chelsea po přestávce zvýšila tempo a po hodině hry v rozmezí dvou minut vyrovnala. Nejprve se z penalty trefil Peart-Harris a vzápětí vyrovnal Lewis. Od 77. minuty dohrávaly oba týmy o deseti a více prostoru na hřišti vyhovovalo Chelsea. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozhodl svým druhým gólem v utkání o výhře "Blues" Peart-Harris.

"Ten herní plán, který se nám nedařilo aplikovat v prvním poločase, nám ve druhém vycházel. Dostali jsme soupeře pod tlak a zápas zaslouženě otočili. Jsem za výhru šťastný, ve druhém poločase jsem četl hru, jak jsem potřeboval a cítil jsem se dobře," uvedl Čech. "S tou dlouhou pauzou by to bylo složitější, tohle mě zase nastartovalo a vrátilo mě zpátky do zápasového zatížení," dodal.