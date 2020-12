PES poprvé se dvěma údaji: 66 bodů, včetně antigenních testů 61

Rizikové skóre PES kleslo v Česku na 66 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni z pěti. Za zlepšením je pokles reprodukčního čísla na 1,16. Při zohlednění všech testů včetně antigenních je PES na 61 bodech a bod ho dělí od třetího, mírnějšího stupně. Dvojí údaje PES zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví poprvé.

Aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou 64 710 lidí. Počet hospitalizovaných v pondělí stoupl na 4547, což je nejvíc od 2. prosince. Ve vážném stavu je 586 z nich. V Česku s covidem zemřelo od března více než 9700 lidí. V pondělí testy v Česku odhalily 5169 nakažených covidem-19, což je méně než o víkendu, ale o 920 víc než před týdnem. Z více než 23 000 testů bylo pozitivních 22 procent.

V Česku nyní platí opatření pro nižší, třetí stupeň rizika. Do čtvrtého stupně se země přesune v pátek, jak rozhodla v pondělí vláda. Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy. Kvůli maximální transparentnosti proto ministerstvo ode dneška zveřejňuje obě hodnoty a ministr odmítá, že by šlo o "ohýbání psa".

V pondělí laboratoře provedly podle údajů ministerstva 14 691 antigenních testů, za posledních sedm dní 61 545 antigenních testů. Antigenní test se provádí stejně jako PCR vyšetření výtěrem z nosohltanu. Výhodou je mnohem rychlejší stanovení výsledku, a to do 15 až 30 minut. Testy jsou levnější, vyšetření je ale méně spolehlivé. Dosud takto mohli být testováni třeba učitelé nebo lidé v domovech seniorů. Od středy 16. prosince se bude moci antigenními testy nechat otestovat kdokoli.

V současné době se nákaza šíří nadále nejvíce na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 510 případů covidu-19. Následuje Kroměřížsko a Chrudimsko se 455 případy na 100 000 obyvatel, nad 400 je podle tohoto přepočtu ještě Rychnovsko, Přerovsko a Opavsko. Skóre PES podle PCR testů je ke dnešku nadále nejvyšší ve Zlínském kraji s 81 body, stejného počtu bodů ale dosáhl i Královéhradecký kraj. To odpovídá nejvyššímu, pátému stupni rizika, v němž je pět krajů. Naopak nejlepší skóre vykazuje už delší dobu Praha, která se s 51 body drží ve třetím stupni. Do tohoto stupně se dnes přesunul i Karlovarský kraj s 56 body.