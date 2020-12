Maradona by se mohl objevit na argentinských bankovkách

Argentinská senátorka Norma Durangová navrhla, aby se nedávno zesnulý legendární fotbalista Diego Maradona objevil na bankovkách.

Senátorka z provincie La Pampa představila kongresu projekt bankovky v hodnotě 1000 pesos (zhruba 250 korun), na jejímž líci by měla být Maradonova podobizna a na rubu zobrazení jednoho z jeho slavných gólů proti Anglii ve čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku 1986.

Jeden z nejlepších fotbalistů historie Maradona zemřel v šedesáti letech 25. listopadu na srdeční selhání. V Argentině měl status národního hrdiny a patří k nejslavnějším postavám v historii země.

"Nechceme pouze uctít našeho hrdinu, ale také máme na zřeteli ekonomickou stránku věci. Myslíme si, že když k nám přijedou turisté, budou si chtít svého 'Maradonu' odvézt domů," uvedla Durangová.

Není jasné, jaký z gólů proti Anglii by se měl na bankovce objevit. Maradona nasměroval Argentinu k vítězství 2:1 nad rivalem z Evropy dvěma brankami, jež se nesmazatelně zapsaly do sportovní historie. Nejprve překonal brankáře Petera Shiltona úmyslnou rukou, kterou později označil za "boží", a krátce poté předvedl úchvatné sólo z vlastní poloviny hřiště, jež bylo vyhlášeno nejkrásnějším gólem v dějinách MS.

Myšlenka na zobrazení "boží ruky" na oficiálním státním dokumentu okamžitě vyvolala u některých Argentinců kritiku, neboť by se to mohlo vnímat jako schvalování porušování pravidel. "Chceme připomenout Maradonu, v dobrém i ve zlém, protože to je světově nejproslulejší Argentinec," uvedla senátorka Durangová, o jejímž návrhu budou zákonodárci rozhodovat na začátku příštího roku.

Současná bankovka v hodnotě tisíc pesos zobrazuje argentinského národního ptáka, jímž je hrnčiřík prostý.