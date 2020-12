Fotbalistky USA se soudí o rovné podmínky, chtějí stejné mzdy jako muži

Soudní spor americké fotbalové federace (US Soccer) s tamním ženským národním týmem o rovné pracovní podmínky s muži skončil urovnáním. Mezi oběma stranami nicméně pokračuje soud o stejné mzdové podmínky hráček ženské reprezentace s fotbalisty mužského výběru.

Americká federace se před soudem zavázala, že ženský národní tým bude mít stejné možnosti jako mužský ohledně počtu členů realizačního týmu, kvality ubytování a dopravy na zápasy. "Je to dobrý den pro fotbal v USA. Doufám, že každý vidí, že jsme úplně nová federace," řekla novinářům Cindy Coneová, bývalá reprezentantka, která se stala letos v březnu novou šéfkou US Soccer.

Dále však pokračuje spor o rovné platové podmínky. Hráčky národního týmu požadují náhradu škody ve výši 66 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) podle zákona o rovném odměňování. Soud však v květnu rozhodl, že úřadující mistryně světa nemohou zpětně vymáhat peníze po federaci, která jim vyplácela nižší odměny než mužské reprezentaci.

Šéfka americké federace Coneová se chce s hráčkami dohodnout na rovných podmínkách, i co se týče odměn. Tvrdí však, že hráčky dosud nebyly ochotné s US Soccer o výši svých platů diskutovat. "Oslovili jsme je, ale jediná odpověď hráček byla, že s vedením federace nechtějí vyjednávat, pokud jim zpětně těch 66 milionů dolarů nezaplatíme. To ale není možné, protože v tom případě by US Soccer zbankrotoval," dodala Coneová.

Mluvčí hráček Molly Levinsonová uvedla, že fotbalistky mají v plánu podat proti rozhodnutí soudu odvolání, aby jim federace dala peníze, které jim patří. "Rozhodnutí soudu nezohledňuje hlavní skutečnost, že hráčkám byly nezákonně vypláceny nižší prémie než mužům, kteří vykonávají stejnou práci. Zaměřujeme se na budoucnost, abychom tu nechali lepší místo pro další generaci žen, které budou hrát za tento tým a tuto zemi," uvedla mluvčí fotbalistek USA.