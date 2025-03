Spor s královnou plastik se vyostřuje. Agáta Hanychová: "Bojím se o život"

Dramatická válka influencerek nabírá obrátky a dost možná skončí před soudem.

Veřejná hádka pokračuje. A co by ne, však to nese to hlavní, tedy publicitu. Známá influencerka Agáta Hanychová se ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, svěřila, že z konfliktu nemá dobrý pocit a občas musí dokonce bojovat se strachem.

„Otáčím se za sebe, bojím se, že mi někdo chrstne kyselinu do obličeje,“ prohlásila Agáta. Sice nejmenovala žádného podezřelého, ale bylo jasné, odkud vítr vane: Agáta narážela na spor s Evou Feuereislovou.

V podcastu také připomněla příběh malé Victorky, na jejíž podporu byla organizována finanční sbírka. Ta se právě stalo opěrným bodem kritiky od Feuereislové, která se podle Agáty snaží dlouhodobě poškodit její pověst.

„Podala jsem na ni žalobu. Tohle už není normální, co předvádí na svých sociálních sítích. Téměř denně mě pomlouvá, dehonestuje, sleduje každý můj krok a snaží se mě zničit. Já se fakt bojím. Když jdu sama po ulici, pořád se ohlížím, jestli tam někde nečíhá," zavelela Agáta ke zteči.

Do boje se ale chystá i druhá strana: „Můj právník už připravuje veškeré dokumenty, které budou podány k příslušným orgánům. Agáta o mně říká, že jsem špína, přitom sama střídá otce svých dětí jako ponožky,“ kontruje se sobě vlastní vytříbenou elokvencí Feuereislová.

Uvidíme, jestli se spor opravdu dostane k soudu, nebo dámy budou jen i nadále těšit z veřejného hašteření.