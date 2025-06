Spát jako Mistr! Z domu Karla Gotta je hotel, jedna noc stojí jak celá výplata

Zájemci a nadšenci si mohou vychutnat maximální luxus ve vile, která patřila legendárnímu zpěvákovi.

Opravdu oddaní fanoušci, kteří si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet, jak žil, bydlel a spal legendární mistr Karel Gott, mají od nynějška příležitost. Mohou si totiž pronajmout pokoj v jeho vile v Jevanech.

Vila stojí už skoro sto let, postavil ji totiž továrník Alois Köpell v roce 1930. S rodinou tam pak žil dalších 17 let, než přepychové sídlo prodal. Další majitel, inženýr Roček, vilu užíval až do roku 1969. Další majitelé už byla rodina Gottových.

Gott vilu vlastnil až do roku 2005, kdy ji prodal a na místě vzniklo muzeum Karla Gotta, kterému se říkalo Gottland. Vydrželo ale jen šest let, protože majitel zemřel a muzeum bylo uzavřeno. Vdova po něm pak nemovitost prodala pražské firmě věnující se nemovitostem.

Zájemci si zde mohou užít pobyt v hlavním domě i zahradním domku, lázně, solárko, bazén, vinárnu i ohromnou zahradu. Místo k parkování je samozřejmostí.

Pobyt si můžete zařídit přes airbnb. Ale pozor, než začnete rezervovat, bude potřeba zvážit, jak moc zápalenými fanoušky Karla Gotta vlastně jste, protože noc v Gottlandu není úplně zadarmo. Vyjde na nějakých 31 tisíc korun. Minimálně navíc musíte rezervovat dvě noci a připravit si ještě lidových 6 tisíc jako poplatek za úklid.

Celková cena? Za dvě noci vypláznete 69 223 korun. Zda za to zážitek stojí, už si budete muset posoudit sami.