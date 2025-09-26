Dnes je pátek 26. září 2025., Svátek má Andrea
26. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

"Nejlepší věc, co Agáta udělala, byla, že od něj utekla!" Dopita se tvrdě pustil do Soukupa
zdroj: Profimedia.cz
Manžel Agáty Hanychové lituje, že u soudu nakonec nemohl přednést svou připravenou výpověď.

Místo vyostřeného soudu přišlo jen patnáctiminutové posezení, během něhož se právní zástupci znesvářených stran, tedy manžela Agáty Hanychové Miroslava Dopity a jejího bývalého partnera Jaromíra Soukupa, dohodli, že se pokusí najít smír.

Budoucnost podobné snahy je nicméně silně nejistá, protože právníci mohou být tisíckrát v klidu, ale sami pánové, které zastupují, k sobě opravdu vůbec žádnou láskou nehoří.

„Průběh procesu je v rukou právníků. Snaha médií mě fotit s odsouzeným drogovým dealerem Dopitou mě nezajímá,“ napsal Soukup pro Expres jako vysvětlení své absence.

„Jen bych poznamenal, že nejsem odsouzený drogový dealer. Rozsudek, za který jsem byl odsouzen na podmínku a peněžitý trest, vám klidně zašlu. Jinak je to opět šíření nepravd zcela účelově,“ reagoval hned Dopita.

„Je strašná škoda, že nedošlo k mé výpovědi. Byla by tak na hodinu. Chtěl jsem říct veřejně před novináři, co vše za zlo napáchal. Jak se choval k Agátě, když byla těhotná a následně po jejich rozchodu, a jak se chová teď. Největší chyba Agáty byla, že ho vůbec poznala a nechala se zmanipulovat a oblbnout. Nejlepší věc, co Agáta udělala, bylo, že sebrala odvahu a sílu a utekla od něj,“ pokračoval Agátin manžel.

„Bohužel mu to došlo, že bych mluvil před novináři a že to bude veřejně přístupné, proto zvolil tuto taktiku,“ dodal.

„Ještě bych to doplnil také o to, jak se choval ke svým zaměstnancům, jak se baví o tom, že je nenásilný, a přitom se nedokáže vůbec ovládat. Taky chci, aby se vyvrátily ty kecy o drogovém dealerovi,“ zakončil.

Nechme se překvapit – třeba onu kýženou výpověď ještě uslyšíme, protože tady to moc nevypadá, že by se chystalo smírné řešení.

